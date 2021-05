Honda HR-V: agora só híbrido

Já se conhece o novo Honda HR-V Hybrid, modelo fundamental para a estratégia de electrificação da gama automóvel da marca japonesa na Europa.

Será apenas híbrido com a tecnologia e:HEV, com dois motores eléctricos ligados ao bloco a gasolina i-VTEC de 1.5 litros, e estará disponível no último trimestre deste ano.

Linhas simples e elegantes

Construído sobre a mesma plataforma dos Jazz e Crosstar, o Honda HR-V Hybrid tem o mesmo tamanho do antecessor: mede 4,33 metros de comprimento e 1,77 metros de largura.

A marca assegura que o crossover é 35 mm mais espaçoso para as pernas dos ocupantes traseiros. À frente, os bancos mais altos em 10 mm dão uma visão mais ampla, e são mais confortáveis. Suportam melhor o corpo e incluem apoios acolchoados, ao invés da configuração anterior de molas.

Atrás, a solução Bancos Mágicos que o Jazz e o Crosstar já têm, permite levantar o fundo dos bancos e encostá-los para levar carga na vertical.

O HR-V Hybrid mostra um desenho minimalista, com linhas simples e direitas. Ganhou uma nova grelha na cor da carroçaria, e perdeu a moldura cromada do antecessor.

Os faróis Full LED dão-lhe uma frente mais agressiva, enquanto atrás ressalta a faixa luminosa a ligar os farolins a toda a largura da bagageira.





A distância ao solo subiu 10 mm, ajudada pelas jantes de 18 polegadas, mas a altura do crossover baixou 20 mm, para 1,58 metros, com o estilo ligeiramente coupé a dar-lhe outra dinâmica.

Desconhece-se a capacidade da bagageira mas tudo indica que rondará os 470 litros, não sendo muito diferente do antecessor.

Mais apoio ao condutor

O interior é sóbrio, com linhas muito simples mas elegantes. O sistema multimédia usa um ecrã táctil de nove polegadas com o sistema HMI, mais simplificado e personalizável, com integração de Apple CarPlay sem fio e Android Auto.

Atrás do volante está a instrumentação, num painel de sete polegadas, com os dados necessários à condução.

Nos sistemas de segurança e apoio ao condutor, estreia-se o sistema Honda Sensing, associado a uma câmara frontal de alta definição mais ampla.





A "leitura" à noite melhora a actuação do sistema na detecção de peões, e agora também de ciclistas e motas, com a travagem automática de emergência.

Novo é também o assistente em descida, para melhor controlo em pisos íngreme e com pouca aderência.

Velocidade de cruzeiro adaptativa, com função de baixa velocidade, detector de ângulos mortos, e monitorização do trânsito lateral são de série.

Uma motorização e é híbrida

Em termos de motorização, o HR-V Hybrid junta-se à gama de modelos e:HEV da Honda pela primeira vez. Isso significa dois motores eléctricos compactos de alta potência, ligados ao bloco a gasolina i-VTEC de 1.5 litros.

O conjunto debita 131 cv e 253 Nm combinados, passados às rodas da frente, com a potência e binário a serem regulados com os modos de condução Eco, Normal e Sport.





Tem ainda dois níveis de regeneração de energia, com o motor a gasolina a ser quase sempre usado como gerador para carregar a bateria.

O modo de arranque é eléctrico, passando a híbrido de maneira automática nas acelerações. A propulsão com o motor a gasolina só acontece a velocidades mais elevadas e constantes, como nas auto-estradas.

A chegada do Honda HR-V Hybrid está prevista para o final do ano, não se conhecendo ainda os preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?