Mais potente, com uma aceleração mais rápida, e uma condução mais precisa e emocionante, são o cartão de visita do Nissan NSX Type S.





Honda diz adeus ao NSX com especial Type S

Limitado a 350 exemplares, a série especial faz uma despedida com grande estrondo à segunda geração do super desportivo, que termina a produção em Dezembro do próximo ano.

O bilugar original dispõe de um sistema de propulsão híbrido, composto por um bloco V6 biturbo de 3.5 litros a gasolina e três motores eléctricos.

A potência máxima combinada de 581 cv é passada às quatro rodas motrizes por uma caixa de dupla embraiagem com nove relações.

A Honda asegura que o Type S será mais rápido e potente, embora não adiante pormenores sobre o modelo que irá apresentar a 12 de Agosto no Monterey Car Week, na Califórnia.

Assegura é que o motor original será aprimorado, a que soma o sistema Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive.

Além das novas afinações do motor, o Type S também apresentará várias alterações na carroçaria para melhorar a aerodinâmica.

A Honda explica que as modificações são inspiradas na experiência ganha ao longo dos anos em competições como o WeatherTech SportsCar Championship.

Nas poucas imagens já reveladas percebem-se jantes em liga leve de cinco raios, a esconderem pinças de travão pintadas a vermelho, e pormenores em fibra de carbono.





Honda diz adeus ao NSX com especial Type S

O difusor traseiro é também maior e uma placa comemorativa assinala o número de cada exemplar da série limitada.

O NSX Type S, que nos Estados Unidos é comercializado sob a insígnia Acura, verá quase toda a produção ser vendida naquele país.

Para o Japão estão reservados 30 exemplares e outros 20 para o resto do mundo, não se prevendo a sua venda na Europa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?