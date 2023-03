Há uma nova edição especial do Polestar 2. Chama-se BST edition 230 e, como indica a sua designação, está limitado a 230 exemplares.

Polestar 2 ganha nova ''besta'': BST edition 230 ainda mais feroz

O desportivo eléctrico parte das modificações feitas no chassis do BST edition 270, focando-se ainda mais nos detalhes estéticos de desempenho.

"Estas edições limitadas permitem-nos explorar cores, grafismos e materiais de forma mais rápida e criativa", explica Thomas Ingenlath, director executivo da construtora.

O Polestar 2 BST edition 230 monta os mesmos dois motores eléctricos que equipam a versão Long Range Dual Motor.

São 350 kW (476 cv) de potência e 680 Nm de binário máximos, apoiados por uma bateria de 82 kWh para uma autonomia até 460 quilómetros.

A aceleração até aos 100 km/hora é feita em 4,4 segundos com a velocidade máxima a ser tabelada nos 205 km/hora.

Incluídos na edição especial estão os pacotes Plus, Pilot e Performance, a que se somam as actualizações de chassis implementadas no BST edition 270

Significa que a suspensão foi também rebaixada em 25 mm, mantendo os amortecedores Öhlins especialmente desenvolvidos com duas vias ajustáveis.

Uma barra de suporte frontal, molas 20% mais rígidas e jantes forjada pretas em liga leve de 21 polegadas inspiradas nas do Polestar 1 completam o conjunto.

A calçar as rodas estão pneus P Zero 245/35R21 da Pirelli, desenvolvidos especificamente para os modelos especiais da edição BST.

A travagem é assegurada por discos perfurados e ventilados de 400 mm à frente com pinças Brembo de quatro pistões em alumínio, e ventilados de 380 mm atrás com pinças de um pistão.

A estética exterior é distinguida pelos tons verde Nebula ou preto Space, sendo opcional a aplicação de uma listra preta a todo o comprimento do desportivo.

Os bancos são revestidos em MicroSuede enquanto o volante possui inserções no mesmo tecido, produzido a partir de têxtil Nubuck parcialmente reciclado.

O Polestar 2 BST edition 230 já pode ser encomendado a partir de 85.900 euros no portal português da marca, com as primeiras entregas a acontecerem no Outono.

