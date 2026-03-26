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''Guerra'' aos preços da gasolina e gasóleo: Renault reforça oferta GPL com novo motor Eco-G 120

16:22 - 26-03-2026
 
 
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O "azar" de ter um carro a gasolina ou gasóleo, nesta guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, entra em confronto directo com a "sorte" de quem tem uma opção motriz bifuel.

A contrapor à alta de preços daqueles combustíveis, a Renault anuncia a chegada em breve ao nosso país da motorização Eco-G 120 para os modelos Clio, Captur e Symbioz, podendo (também!) consumir GPL, que está abaixo de um euro/litro.

Na sua base está o reconhecido bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 122 cv e 200 Nm, associado a uma caixa manual de seis relações.

Não é só o preço mais acessível que valoriza esta solução: do ponto de vista ambiental o GPL pode reduzir até 10% as emissões de dióxido de carbono face à gasolina, e diminuir bastante as emissões de NOx em relação aos motores diesel.

Os clientes empresariais têm ainda a vantagem de poderem deduzir 50% do IVA ao comprarem um veículo com aquela motorização, bem como nos abastecimentos.

O Renault Captur está disponível para encomenda e entrega com preços a partir de 25.690 euros, enquanto o Symbioz já pode ser reservado desde 28.140 euros, com as primeiras entregas a acontecerem ao longo deste segundo trimestre.

Do lado do Clio ainda não estão definidos os preços, sabendo-se apenas que as encomendas vão abrir neste segundo trimestre, com a chegada aos concessionários nacionais a acontecer no terceiro trimestre.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

RenaultRenault ClioRenault SymbiozRenault CapturbifuelGPL
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