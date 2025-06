Grupo JAP entra no segmento 'premium' com ''eléctricos'' da Nio

Depois de ter assegurada a importação e distribuição das pick-ups e comerciais ligeiros da Foton, e os ligeiros de turismo da marca Aion do GAC Motor, o grupo JAP entra no segmento eléctrico premium como parceiro exclusivo da Nio no nosso país.

A estreia nacional está prevista para o último trimestre deste ano, onde também serão reveladas as propostas da sua submarca Firefly, mais orientada para um público jovem, urbano e digital.

A chegada da insígnia chinesa, à semelhança das outras duas com a mesma origem, insere-se num movimento mais amplo que inclui a expansão em países como a Grécia, Chipre, Bulgária e Dinamarca.

"Combinando inovação tecnológica, design e uma experiência digital única, esta parceria reflecte o nosso compromisso com a sustentabilidade e com a liderança na nova era da mobilidade elétrica", afirma Jan Oehmicke, administrador do grupo JAP.

Novidade no actual mundo eléctrico é a solução de carregamento que a marca propõe: estações de troca de baterias numa operação que se concretiza em menos de três minutos mas que está ainda em análise para a sua concretização no nosso país.

Quatro modelos no lançamento

A Nio apresenta-se com três modelos, com a primazia a ser dada ao EL6, um SUV compacto com 360 kW (489 cv) e 700 Nm debitados por dois motores eléctricos às quatro rodas, e com uma autonomia que pode superar os 550 quilómetros com a bateria de 100 kWh.

Segue-se o Nio ET5, uma berlina desportiva em formato Gran Tourer equipada com o mesmo grupo motopropulsor e com tracção integral, surpreendendo os mais distraídos pelos dez modos de condução que oferece para um prazer dinâmico ao volante.

Afinal, sempre são quatro segundos o tempo que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, com a bateria de 100 kWh a assegurar até 580 quilómetros entre carregamentos, características também replicadas pela variante ET5 Touring.

A gama completa-se com o Firefly EV da submarca com o mesmo nome, equipado com um propulsor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 200 Nm, com a bateria de 42,1 kWh a "prometer" uma autonomia superior a 300 quilómetros.

Dirigido a uma nova geração de condutores digitais, como explica o grupo português, o compacto urbano abre as reservas antes do final deste ano, à semelhança dos eléctricos da Nio.

