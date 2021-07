Gemballa Marsien com 830 cv recupera Porsche 959 do Paris-Dakar

Chama-se Marsien e é a primeira "bomba" de Jean-Phillipe Gemballa, filho de Uwe Gemballa.





Gemballa Marsien: 'marciano' com 830 cv recupera Porsche 959 do Paris-Dakar

O super desportivo toma como base o Porsche 911 Turbo S da série 992, mas com as capacidades do Porsche 959 que ganhou em 1986 o rali Paris-Dakar.

Tudo em fibra de carbono

Revelado esta quarta-feira, este "marciano" automóvel tem a curiosidade de não seguir o mesmo caminho que outras marcas estão a explorar.

De fora ficaram os motores eléctricos, com a estética a aproximar-se dos mais recentes bólides que correm nas provas de resistência da Le Mans Series.

A carroçaria, totalmente em fibra de carbono, foi projectada por Alan Derosier, que ganhou notoriedade com uma série de estudos de design para a Porsche.

Foi também feita uma análise computadorizada à dinâmica de fluidos, contando para isso com a ajuda da KLK, experiente no desenvolvimento aerodinâmico de carros de competição a correrem em Le Mans, Fórmula 1 e Fórmula E.

A construção do corpo é assegurada por uma empresa alemã que também fornece equipas da categoria rainha do desporto automóvel.

Nela ressalta uma elegante asa traseira a elevar-se dos painéis laterais, enquanto as portas "recuadas" dão espaço às entradas de ar para arrefecer o motor.





O capô é marcado por outra (enorme) entrada de ar mas desta vez para criar a força descendente necessária para manter a frente agarrada ao solo.

E o que o Marsien tem de positivo na sua estética é a discrição e a elegância das linhas, sem demasiadas arestas agressivas.

Claro que, se se quiser chamar realmente a atenção, pode-se sempre optar pela carroçaria sem pintura e com a fibra de carbono bem à vista.

O habitáculo é marcado por um interior forrado totalmente em pele e Alcantara. A fibra de carbono está igualmente em detalhes como a consola central e as soleiras das portas.

O largo painel de instrumentos digital mostra cinco manómetros, tendo ao lado o ecrã táctil multimédia integrado de forma perfeita no tabliê.

E, para demonstrar a exclusividade do modelo, as 40 unidades previstas, das quais metade já estão vendidas, terão uma placa na consola a assinalar o número do carro.





Virado para o off-road

Claro que, sendo inspirado no Porsche 959, são as qualidades de todo o terreno que ganham particular destaque no Marsien.

Para isso é necessário optar pelo pacote off-road, que compreende uma nova suspensão feita sob medida pela KW Automotive com controlo activo inteligente de amortecimento.

Os amortecedores especiais, que elevam de 120 para 250 mm a altura ao solo, reagem às imperfeições do terreno em 20 milissegundos.

Aos modos de condução originais do Porsche 911 Turbo S para estrada, foram incluídos os modos para pisos de gravilha, lama, areia e neve.





Para os pilotos que desejem concentrar-se no off-road, há um pacote opcional com suspensões Reiger e amortecedores de rali, que oferecem um maior curso de amortecimento e de distância ao solo.

O Marsien é fornecido com dois jogos de rodas em alumínio forjado com travamento central, e pneus Ultra High Performance e All Terrain da Michelin.

Potência até 830 cv

Quanto ao motor, Jean Phillipe Gemballa pediu a colaboração do preparador Alois Ruf, com quem o pai já tinha trabalhado.

O resultado é que o bloco de 3.7 litros com seis cilindros em linha deixou de ter 650 cv e 800 Nm, para passar a debitar 750 cv e 930 Nm.

Para esse aumento de potência e binário foi decisivo um novo sistema de escape projectado pela Akrapovic para o super desportivo.





Com pneus para alcatrão, a transmissão PDK de oito relações permite ao Marsien cumprir em 2,6 segundos os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 330 km/hora.

Contudo, se não ficar satisfeito com tão "fraca" potência, há uma segunda actualização que a eleva para 830 cv.



Esse débito suplementar é conseguido pela reafinação dos turbo-compressores, a que se soma uma nova gestão do motor e mudanças na transmissão.

O protótipo já foi testado nas areias vermelhas do deserto Al Faya, nos Emirados Árabes Unidos. E foi perante aquele cenário desolador que foi decidido rebaptizar para Marsien o nome original Project Sandbox.

"Como parecia que estávamos em Marte, e considerando também o desenho futurista e as capacidades off-road do carro", explica Jean-Phillipe Gemballa, "não poderíamos pensar num nome mais acertado para este primeiro projecto".

Quanto a preços, o Marsien deverá chegar aos 850 mil euros, já a contar com o valor do Porsche 911 Turbo S que terá de ser entregue para ser transformado.

O custo da transformação chega aos 495 mil sem impostos e sem as opções personalizáveis.

