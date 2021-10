Já foi renovado o Ford Focus, com pequenas alterações na carroçaria mas com as tecnologias de segurança activa e de apoio ao condutor mais refinadas.





Ford Focus renova-se e vê tecnologia reforçada







Estética pouco alterada

As motorizações incluem versões a gasolina e gasóleo, sem esquecer a variante mild hybrid.

O novo capô, que eleva a área frontal, e o símbolo da marca a meio da grelha são as principais alterações estilísticas no Ford Focus.

De série passam a ser os novos faróis LED com as luzes de nevoeiro neles integrados, e as luzes diurnas mais distintas. Atrás, os farolins que podem ser LED nas variantes mais equipadas, apresentam um novo padrão luminoso.

As diferenças estéticas entre cada variante são agora também mais distintas, com a Active, ao estilo de um SUV, a ganhar novas protecções na carroçaria. Já a versão Titanium tem acabamento em cromado nas barras superiores da grelha.

A variante ST Line distingue-se pelas saias laterais e pelo difusor, sem esquecer a asa traseira e a nova grelha do motor, que é exclusiva.

A somar a estas três variantes estão os novos pacotes Pack X e Pack Vignale, com acabamentos mais distintos.

Tecnologia reforçada

Abertas as portas, percebe-se a renovação de que o Ford Focus foi alvo no seu interior, a começar pela ausência de botões no tabliê.



O ecrã multimédia passa a ser de 13,2 polegadas, que passa a ser referência no segmento, equipado com o novo SYNC4.

O sistema com capacidade de "aprendizagem" oferece sugestões e pesquisas mais afinadas, apoiadas no comportamento do condutor. É compatível com o Apple CarPlay e Android Auto, e as actualizações são feitas por via remota.

Uma referência final para o painel de instrumentos, que é agora digital como já acontece em outras propostas da marca.

Quanto à segurança activa e apoio ao condutor, destacam-se as estreias dos assistentes de ângulo morto e de cruzamento, assim como o sistema informativo de ângulo morto com leitura do reboque.

Reconhecimento de sinais de trânsito e manutenção de faixa, cruise control adaptativo com stop&go e alerta de ocupante traseiro são sistemas propostos como opção.

Opcional é também o alerta de perigo local, com o sistema a informar situações de risco na estrada em que se está a circular.

Gasolina ou gasóleo?

São muito ligeiras as mudanças nas motorizações que equipam o Ford Focus, mantendo-se as ofertas a gasolina e a gasóleo.



A gama arranca com o bloco EcoBoost de 1.0 litros a gasolina, com potências de 100, 125 e 155 cv. Os dois mais potentes, assinados como EcoBoost Hybrid, compreendem um sistema mild hybrid de 48 volt.

Pela primeira vez, ambos podem ser combinados com uma transmissão automática PowerShift de sete velocidades.

Já os motores 1.0 Ecoboost de 100 e 125 cv, sem hibridação ligeira, estão associados a uma caixa manual de seis relações.

A opção diesel mantém-se na gama, com o bloco 1.5 Ecoblue de 95 e 120 cv com transmissão manual de seis velocidades. Dada em opção, na variante mais potente, é a transmissão automática de oito relações

Focus ST com pequenas mudanças

O desportivo ST mantém-se como o topo de gama do Ford Focus, com o motor Ecoboost de 2.3 litros de 280 cv e 420 Nm.

A ele está associado uma caixa manual de seis relações, que pode ser trocada opcionalmente por uma transmissão automática de sete velocidades.



Para além dos novos bancos desportivos, o exterior é marcado pela grelha em favo de mel e as saias laterais, rematado pela optimização dos apêndices aerodinâmicos.

O conjunto é embelezado com novas jantes em liga leve de 18 polegadas, que podem ser substituídas em opção pelas de 19 polegadas.

O Ford Focus agora renovado não tem data marcada para chegar aos concessionários nacionais, e os preços são também desconhecidos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?