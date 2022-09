Fã de Mad Max? ID. Xtreme é o 'off-road' ideal para o pós-apocalipse

Na oferta "eléctrica" da Volkswagen, é inegável a falta de um verdadeiro "todo o terreno" mas a construtora alemã já encontrou uma solução pós-apocalíptica, como se fosse protagonista de um dos filmes da saga Mad Max.

Trata-se do ID. Xtreme Concept, um projecto desenvolvido a partir de um protótipo de ensaios do ID.4 GTX.

Contra os 220 kW (299 cv) debitados pelos dois propulsores, o novo projecto transfigura-se agora com 285 kW (387 cv) de potência máxima.

A propensão de pensar "fora da caixa" está bem presente, não apenas no chassis sobreelevado, mas também no pára-choques dianteiro reforçado.

O espírito off-road sai reforçado pelos guarda-lamas impressos a 3D, alargados em cinco centímetros, e pelas rodas de 18 polegadas. A dominar o conjunto está a barra luminosa em LED, bem como a área inferior da carroçaria em alumínio.

Mesmo tendo como base a plataforma MEB do grupo Volkswagen, este ID. Xtreme de tracção integral não adopta as mesmas especificidades do ID.4 GTX.

O protótipo recebe um novo motor eléctrico de alto desempenho no eixo traseiro, assim como uma suspensão de maior curso, e adaptações de software na unidade de controlo electrónico.

O resultado final é transposto para mais 65 kW (88 cv) em relação à versão de que descende, para atingir os almejados 285 kW (387 cv) de potência máxima. O que não mudou mesmo foi a capacidade bruta da bateria, que se mantém com os 82 kWh originais.

A Volkswagen criou também uma assinatura sonora específica, através de um gerador de som integrado directamente num dos arcos das rodas.

Não há imagens do interior mas a marca explica que os bancos foram redesenhados e incluem estofos em Alcantara com inserções em cor de laranja.

O ID. Xtreme Concept foi um dos destaques do ID. Treffen, evento que teve lugar em Locarno, na Suíça, entre 6 e 10 de Setembro.

À partida, não está prevista a produção em série deste protótipo, a menos que as reacções positivas dos adeptos do "fora de estrada" assim o justifiquem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?