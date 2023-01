Exuberante: Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ganha série especial Motorsport Collectors Edition

A Primavera ainda está longe no calendário mas pode já preparar a chegada da estação ao volante do Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+.

O descapotável ganhou uma nova série muito especial para celebrar a última época de Fórmula 1, embora na base esteja o W12 E Performance que correu em 2021.

Limitado a 100 exemplares, este Motorsport Collectors Edition é proposto numa pintura de dois tons.

E, à decoração, juntam-se dezenas de estrelas da Petronas Formula One Team a fazer um contrastante elegante mas nada discreto.

Exclusividade assegurada

O Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ afirmou-se de imediato como um dos descapotáveis 2+2 mais excitantes do momento quando foi lançado em 2022.

Alimentado por um V8 biturbo de 4.0 litros, debita 585 cv e 800 Nm às quatro rodas direccionais através de uma caixa automática de nove relações.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é assegurada em 3,6 segundos, para uma velocidade máxima de 315 km/hora.

Se a versão original já satisfazia os mais adeptos mais exigentes, este Motorsport Collectors Edition oferece uma exclusividade mais reforçada.

À frente mantém-se a pintura prateada, que se vai desvanecendo à medida que se caminha para a traseira, para dar lugar ao preto recheado de estrelas.



Ambas as "pontas" do super desportivo, assim como as portas, ganham também uma faixa no verde característico da Petronas.

Esta cor também está presente nas jantes de dez raios com 21 polegadas de diâmetro, com o remate final a ser dado pelo preto da capota retráctil.

Nada falta

Sendo uma edição especial, equipa de série os pacotes AMG Night I e II, e AMG Aerodynamics, que são opcionais no SL convencional.

O pacote AMG Aerodynamics não apenas dramatiza a aparência mas também melhora o desempenho do descapotável.



Os pára-choques são agora mais agressivos e o difusor maior, enquanto o perfil activo da parte inferior da carroçaria melhora a força descendente a alta velocidade.

Os pacotes AMG Night I e II realçam ainda mais o visual deste Motorsport Collectors Edition.

O preto brilhante está presente no divisor dianteiro, nos painéis das soleiras laterais, nas capas dos retrovisores e no friso decorativo do difusor traseiro.

O preto cromado surge na grelha do radiador e na estrela da Mercedes colocada atrás.



Os componentes internos dos grupos ópticos são escurecidos, tal como as ponteiras de escape, enquanto as pinças de travão são em preto.

A tampa do depósito de combustível, em prata cromada e com a insígnia AMG, enfatiza o estatuto desta edição especial.

Conforto sofisticado

Já dentro do habitáculo, é dada a opção de estofar os bancos AMG Performance em pele nappa preta com pespontos vermelhos ou amarelos.

Os acabamentos em fibra de carbono harmonizam-se com o volante aquecido AMG Performance no mesmo material.



Sistema de som surround 3D Burmester, iluminação ambiente, sistema MBUX de infoentretenimento, pacote de assistência à condução e visor head-up são igualmente de série.

E, se quiser levar este desportivo sublime para a pista, pode contar com o sistema de telemetria AMG Track Pace.

Não foi revelado quanto custa este Motorsport Collectors Edition mas deverá ter um preço bem superior aos mais de 241.000 euros que custa o AMG SL 63 4MATIC+ mais "civilizado".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?