Explosivo: Type R Limited Edition já acelera em estradas nacionais

Já rola nas estradas portuguesas um exemplar Limited Edition do explosivo Honda Civic Type R.





A edição exclusiva, gravada com o número 79, chegou esta semana ao nosso país e é tanto mais especial já que, para toda a Europa, apenas estão reservados 100 exemplares.

O carácter sublime deste desportivo é marcado pela cor Sunlight Yellow, que é exclusiva deste Limited Edition.

Marcantes são ainda os detalhes em preto brilhante no tejadilho, espelhos retrovisores e entradas de ar no capô, e o icónico logótipo a homenagear as sucessivas gerações do Civic Type R.

O volante e os bancos revestidos a alcantara em tons vermelhos, e a placa com a numeração #79 na consola central reforçam a sensação de exclusividade do desportivo.



Apontado aos altos desempenhos de excepção, o Honda Civic Type R Limited Edition viu o seu peso reduzir-se em 47 quilos.

A suspensão e a direcção foram também revistas, tendo em conta a sua performance para as pistas de corrida, distinguindo-se ainda pelas novas jantes BBS de 20 polegadas em preto forjado.

O motor que equipa o Honda Civic Type R original é o conhecido bloco VTEC turbo de 2.0 litros e quatro cilindros.

E o gozo de condução está assegurado à partida, com os 320 cv de potência e 400 Nm de binário a serem passados às rodas dianteiras por uma caixa manual de seis velocidades.

O resultado? Uma velocidade de ponta de 272 km/hora e 5,7 segundos no arranque dos zero aos 100 km/hora.

Agora, se o leitor está a pensar em deitar a mão a esta edição especial, desiluda-se porque este exemplar já tem dono.

O fã incondicional em questão tem já na sua garagem o eléctrico Honda e, e um Honda Civic Type R #18, uma edição exclusiva inspirada e com pormenores de referência ao piloto português Tiago Monteiro.

Se o Type R #18 é usado por este admirador confesso do desportivo no seu dia a dia, o Limited Edition satisfaz o seu desejo para "um desportivo mais direccionado para a condução em pista".

