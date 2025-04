Estreia em Xangai: Cyber X é o novo 'off-roader' eléctrico da MG

Há um MG inédito que promete entusiasmar os adepto do off-road: chama-se Cyber X e, se o nome pode "apelar" à Cybertruck, as suas linhas decididamente cúbicas afastam-no da pick-up da Tesla.

A novidade que irá estrear a 23 de Abril no salão automóvel de Xangai foi repentinamente estreado nas redes sociais da construtora sino-britânica, mas devidamente obscurecida para não estragar a surpresa.

Mesmo assim, percebe-se uma frente angular e uma popa quase militar num modelo 100% eléctrica cujas proporções o aproximam do recente Smart #5.

À frente, uma barra luminosa em LED percorre toda dianteira, sobrepondo-se ao logótipo iluminado da MG, e às duas pequenas luzes diurnas, com a traseira a adotar as mesmas opções luminosas.

Os guarda-lamas são generosamente alargados, em contraste com os puxadores das portas "colados" à carroçaria, enquanto as barras no tejadilho confirmam o apetite pelas aventuras fora de estrada.

Informações técnicas sobre o SUV compacto são escassas mas vários rumores saídos da China apontam para a sua construção na nova plataforma eléctrica E3 da SAIC com a bateria integrada no chassis.

O resultado resulta numa maior rigidez da estrutura, ao mesmo tempo que alivia o peso do carro para uma condução potencialmente mais ágil.

Não se ficará apenas por aqui a ofensiva da MG Motor: na calha está a nova geração do MG4, o Cyberster devidamente revisto, e mais quatro "eléctricos" divididos por duas berlinas e dois SUV.

