Só chega aos concessionários europeus no início de 2024 o novo Smart #3 revelado oficialmente esta semana no salão automóvel de Xangai, depois de várias imagens "pirata" já andarem há semanas nas redes sociais.

Elegante e dinâmico: novo Smart #3 chega em 2024 à Europa

Segundo modelo da parceria entre a Geely e a Mercedes, o SUV coupé apresenta umas linhas ainda mais elegante e aerodinâmicas do que o Smart #1.

E são inúmeros os elementos que partilha com o SUV: construído sobre a mesma plataforma SEA, os faróis e os farolins LED, embora semelhantes, são mais delgados, mantendo-se ligados por uma faixa luminosa.

Com 4,44 metros de comprimento, é ligeiramente mais longo em 17 cm do que o seu "irmão", o mesmo acontecendo com a distância entre eixos: mais 3,5 cm para chegar aos 2,79 metros.

E a pintar o exterior estão cores tão vibrantes como a Photon Orange Metallic ou a Electric Blue Matte, que podem ser combinados com o novo tom Vibrant Brown dos estofos e revestimentos interiores.

Uma chita multimédia

Na única imagem divulgada sobre o habitáculo, notam-se igualmente algumas, mas muitas ligeiras, alterações em relação ao Smart #1.

A atmosfera a bordo também é muito arejada, graças à combinação da luz natural que passa pelo tejadilho envidraçado com a iluminação ambiente multicolorida.

As saídas de ar sobre a consola central são redondas e o ecrã táctil multimédia, com gráficos tridimensionais, mantém-se nas 12,8 polegadas, assim como o painel de instrumentos com 9,2 polegadas.

E, em vez de ter a raposa do SUV como assistente pessoal no sistema de infoentretenimento, a marca optou antes por uma chita, a dar a ideia de quão rápido este Smart #3 pode ser.

Recorde-se que o felino é o mais veloz de todos os animais terrestres, conseguindo atingir os 115 km/hora em corridas até 500 metros de distância.

Infelizmente, não há maneira de confirmar a velocidade do SUV coupé já que a Smart não avançou com quaisquer dados técnicos.

Mesmo assim, deverão ser mínimas as alterações sobre as motorizações eléctricas e as baterias com que irá equipá-lo, onde também não deverá faltar uma variante Brabus de alto desempenho.

Esses "segredos" apenas deverão ser revelados no início de Setembro, quando o Smart #3 for revelado à Europa no salão automóvel de Munique.

