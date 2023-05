A Aston Martin dá mais um passo em frente com o novo DB12, para se afirmar como um sábio construtor de super desportivos mas sem perder a característica elegância britânica.

Elegância com raça: Aston Martin DB12 dá 680 cv para desfrutar ao máximo

Na sua base está o anterior DB11 mas as alterações mecânicas e tecnológicas imprimidas são tantas que se pode mesmo falar de um gran turismo totalmente novo.

E, como uma verdadeira estrela de cinema, foi revelado na última semana no festival de cinema de Cannes, com os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll, em jeito de aperitivo para o GP Mónaco em Fórmula 1.

100 km/h em 3,5 segundos

A dar alma ao novo Aston Martin D12 está o mesmo V8 biturbo de 4.0 litros criado pela Mercedes-AMG mas, com os seus 680 cv e 800 Nm, supera a anterior versão em 170 cv e 115 Nm.

Aqueles valores foram conseguidos com "mexidas" na taxa de compressão do motor e a montagem de novos turbocompressores.

Somam-se ainda a instalação de entradas de ar maiores e de radiadores adicionais, assim como um novo intercooler para reforçar todo o sistema de refrigeração.

Todo o conjunto está associado a uma caixa automática sequencial com oito relações mais curtas, que o ajuda a cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,5 segundos para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

Para domar o DB12, a Aston Martin aumentou em 7% a rigidez torcional com o reforço do compartimento do motor e da parte debaixo da carroçaria.



O chassis foi equipado com amortecedores de última geração com mais possibilidades de calibração nos modos de condução GT, Sport, Sport+, Wet e Individual.

A direcção também foi afinada de acordo com aquelas selecções para uma melhor rapidez de resposta, com o controlo de estabilidade a funcionar sob os modos Wet, On, Track e Off.

A travagem é assegurada por discos ventilados em ferro fundido de 400 mm à frente e 360 mm, mas há a opção de trocá-los pelos seus equivalentes cerâmicos.

Além de suportarem temperaturas até 800 graus, "roubam" 27 quilos aos 1.788 que o super desportivo pesa, a que se somam jantes em liga leve de 21 polegadas, mais leves em oito quilos do que as do seu antecessor.



A "calçá-las" estão pneus Michelin Pilot Sport 5 S, nos tamanhos 275/35 R21 à frente e 315/30 R21, atrás, com inserções de espuma de poliuretano insonorizantes para reduzir o ruído de rolamento.

Elegante e tecnológico

Exaltada a mecânica, não podem faltar as alterações visuais introduzidas neste Aston Martin DB12, embora as suas proporções sejam reconhecíveis de imediato.

Com 4,73 metros de comprimento, mantém-se o capô a "perder" de vista, a baixa altura de 1.295 mm para o colar bem ao alcatrão, e os quase dois metros de largura reforçados esteticamente pela grelha do radiador e pelos faróis.

A traseira é distinguida por farolins em forma de C, a dar-lhe um tom minimalista, e por um difusor a deixar a ostentação para as ponteiras de escape laterais.



A evolução estética e tecnológica é mais visível a bordo, com o habitáculo a ganhar um desenho muito elegante com peles aromáticas costuradas à mão.

O volante desportivo "esconde" o painel de instrumentos digital, com o novo ecrã de infoentretenimento de 10,25 polegadas, actualizável por via remota, com os comandos a responderem em apenas 30 milissegundos.

O sistema permite ainda realizar algumas acções através de uma aplicação no telemóvel, sendo ainda compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

A coincidir com os 110 anos da fundação da insígnia britânica e os 75 do lançamento da série DB, as primeiras entregas do Aston Martin DB12 acontecem neste terceiro trimestre, embora o preço não tenha sido adiantado.

