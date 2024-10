Eléctrico, híbrido 'plug-in' ou micro híbrido? Opel Grandland já tem preços

Quase meio ano passado sobre a estreia, são agora avançados os preços para o nosso país do novo Opel Grandland, mesmo a tempo de fechar em beleza as celebrações dos 125 anos da marca do relâmpago.

O SUV proposto nas variantes mild hybrid, híbrida plug-in e 100% eléctrica, é o primeiro modelo da insígnia a ser construído sobre a plataforma multi-energias STLA Medium do grupo Stellantis.

Seja qual for a opção motriz, o modelo oferece diversas tecnologias inovadoras, funcionalidades "inteligentes" e soluções sustentáveis.

Impacto visual assegurado

Revelado esta sexta-feira no Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico, a decorrer até domingo no Porto, o Grandland ganha maior impacto visual face ao antecessor graças à grelha Vizor tridimensional em preto.

Nesse painel estão integradas as ópticas LED mas, como no protótipo Opel Experimental em que se inspira, o novo logótipo da marca do relâmpago é iluminado na versão GS.

A parte inferior da carroçaria, assim como o tejadilho flutuante, têm acabamento em preto, enquanto atrás destaca-se a faixa LED a unir os farolins, com o monograma da insígnia germânica iluminado ao centro.

Uma das novidades a que é dada mais importância são os faróis Intelli-Lux HD sem encadeamento, e capaz de regular e criar padrões luminosos distintos.

Maior do que o antecessor

O que não passa despercebido é o crescimento do SUV em todas as cotas face ao antecessor: são 4,65 metros de comprimento por 1,93 de largura e 1,66 de altura.

Como familiar que é, os 2,80 metros que separam ambos os eixos, com a linha do tejadilho a fluir para a porta da bagageira (550 litros), confirmam o aumento do espaço a bordo.

O posto de condução é definido por um painel de instrumentos de dez polegadas, aliado a um ecrã de infoentretenimento de 16, com vários botões abaixo para controlar funções como a climatização ou o rádio.

Além do visor head-up, também é dada como opção a activação do modo Pure, reduzindo os conteúdos de ambos os painéis para evitar distracções na condução à noite ou a velocidades elevadas.

Os bancos ergonómicos dianteiros Intelli-Seat, de série e certificados pela AGR, têm regulação eléctrica lateral, com o do condutor a ter funções de massagem e ventilação.

A assistência ao condutor é assegurado por sistemas como o cruise control automático, reconhecimento de sinais de trânsito, adaptador "inteligente" de velocidade e travagem automática de emergência.

O Intelli-Drive 2.0, que combina a assistência semi-automática de mudança de faixa e a adaptação da velocidade recomendada, está disponível apenas como opção.

As manobras a baixa velocidade, como o estacionamento, são "auxiliadas" por sensores à frente e atrás, e pela câmara traseira, que pode ser Intelli-Vision a 360 graus.

Opções sempre electrificadas

O Opel Grandland é proposto nas variantes eléctrica, híbrida plug-in e micro híbrida, com o Hybrid com motor turbo de 1.2 litros e tecnologia de 48 volts (136 cv e 230 Nm) a arrancar nos 36.100 euros.

Segue-se a variante Plug-In Hybrid com 195 cv combinados a partir dos 43.850 euros, com a bateria de 17,8 kW a assegurar uma autonomia a roçar nos 90 quilómetros.

A entrada na linha 100% electrificada faz-se nos 45.050 euros com o Grandland Electric com um motor de 157 kW (213 cv) e 345 Nm, com a bateria de 73 kWh a propor uma autonomia até 523 quilómetros.

Já a versão GS com a mesma motorização, mas aliada à bateria de 82 kWh para 582 quilómetros eléctricos, começa nos 49.850 euros.

Em breve seguir-se-á a variante com a bateria de 97 kWh, para uma autonomia a bater nos 700 quilómetros, mas ainda sem preço definido.

