Edição especial Fifty celebra 50 anos do Range Rover

A Range Rover prepara o lançamento de uma edição especial para celebrar os 50 anos do seu SUV ‘premium’.

Com uma edição limitada a 1.970 exemplares, em referência directa ao ano em que se estreou na estrada (e também fora dela!), o Ranger Rover Fifty tem pormenores que o distinguem dos modelos mais convencionais da marca.

Tendo como base a versão Autobiography, na variante padrão ou plataforma longa, o SUV é proposto em quatro cores: Santorini Black, Aruba Silver, Carpathain Grey e Rosello Red.

Um número de exemplares ainda mais limitado será proposto com pinturas Bahama Gold, Davos White e Tuscan Blue.

Em termos estéticos, o Ranger Rover Fifty ostenta na carroçaria vários logótipos personalizados a garantir a sua exclusividade, apoiado por dois jogos de jantes de liga leve de 22 polegadas com ‘designs’ distintos.

Dentro do habitáculo, a distinção prossegue com soleiras iluminadas e gráficos com o símbolo ‘fifty’ na consola central e nos apoios de cabeça dos bancos.

Quanto à propulsão, são propostos diversos blocos a gasolina e a gasóleo, destacando-se ainda a versão P400e híbrida ‘plug-in’.

A combinação de um motor turbo Ingenium de 2.0 litros e quatro cilindros com um propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) oferece uma potência total de 404 cv e um binário de 640 Nm.

Não estão ainda definidos valores para o Range Rover Fifty nem quando chegará ao mercado.

