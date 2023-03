Easter Safari 2023: Jeep leva sete protótipos ao deserto do Moab

O Easter Jeep Safari volta a entusiasmar os adeptos do off-road nas paisagens quase marcianas do deserto do Moab, naquele que será a sua 57.ª edição

Entre este sábado e 9 de Abril, a marca vai testar a resistência de nada mais, nada menos do que sete protótipos.

E a recolher todo o protagonismo nesta aventura está o Magneto 3.0, um concept jeep que irá servir de base ao futuro Wrangler totalmente eléctrico.

Base para o Wrangler eléctrico

Como a própria designação deste "todo o terreno" indica, esta terceira evolução está ainda mais poderosa do que as suas antecessoras.

Dispõe de dois níveis de potência e binário, com o arranque a fazer-se com 289 cv e 370 Nm, para depois "explodir" para uns brutais 659 cv e 1.220 Nm para a ultrapassagem dos obstáculos mais exigentes.

Sem avançar com especificações técnicas muito elaboradas, a Jeep sublinha que a motorização eléctrica do Magneto 3.0 está mais eficiente e que a autonomia da bateria foi reforçada em 20%.

Dois níveis de travagem regenerativa, bem como a condução em modo e-Pedal nas descidas agressivas são outras valências do protótipo.

Em termos estéticos, as portas cresceram 15 cm e o pilar B foi recolocado mais atrás para acomodar uma barra de segurança personalizada e um pára-brisas mais inclinado.



A pintura também foi revista para incluir pequenos detalhes a vermelho enquanto o interior recebeu também várias alterações, com a mais notória a estar na remoção dos bancos traseiros.

Wagooner Overland Concept

Não se ficam por aqui as novidades da Jeep: afinal, o Magneto 3.0 é apenas o primeiro dos sete concept jeeps que irão galgar os terrenos escolhidos para o Easter Safari 2023.

Em campo irá estar um Grand Wagooner Overland Concept, distinguido por pneumáticos off-road de 35 polegadas montadas em jantes de 18.

Faróis auxiliares e uma enorme tenda no tejadilho em fibra de carbono com painéis solares, assim como a remoção das duas últimas filas de bancos, para criar um salão a bordo, completam o conjunto.



Os 517 cv e 618 Nm são dados pelo novo Hurricane biturbo de 3.0 litros, com o mesmo desempenho de um V8 atmosférico mas com uma eficiência superior nos consumos.

Rubicon 4xe Concept

Segue-se o Wrangler Rubicon 4xe Concept pintado num exuberante magenta metalizado que quase cega os olhos, e equipado com um sistema híbrido plug-in de 380 cv e 637 Nm.

Não está em causa a sua resistência, como provam os pára-choques robustos e as jantes de 17 polegadas, para pneus de 37 polegadas, "montados" pela American Expedition Vehicles.

E se os obstáculos se mostrarem quase instransponíveis, um guincho Warn Zeon assegura o reboque deste Jeep para lugares seguros.



Scrambler 392 Concept

Pintado de verde alface está o Jeep Scrambler 392 Concept, com um visual em tudo semelhante ao Magneto 3.0 mas com uma caixa de carga mais comprida e um tejadilho diferenciado

Sob o capô esconde um bloco V8 Hemi de 6.4 litros com os mesmos 477 cv e 637 Nm do Wrangler Rubicon 392, e capaz de lançá-lo até aos 100 km/hora em quatro segundos.

Há outro Wrangler Rubicon 4xe, baptizado como Departure Concept, que se destaca pelas barras a Mopar a substituir as portas e a proteger a dianteira, enquanto atrás seguram a roda sobresselente.

Gladiator Rubicon Sideburn Concept

O Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept, pintado num fluorescente Solar Flash Yellow, tem a puxá-lo um Pentastar V6 de 3.6 litros.



Equipa amortecedores Bilstein que lhe permitiram elevar em 5 cm a altura ao solo, para melhorar as suas capacidades "fora de estrada".

Cherokee 4xe Concept

O passado radical da Jeep não foi esquecido, como prova o Cherokee 4xe Concept derivado da versão original de 1978.

O restomod revive as emoções dessa década na pintura e na própria carroçaria fortemente modificada. AS rodas de 17 polegadas também são propositadamente antiquadas para receber pneus de 37 polegadas.

O que ninguém esperaria é que fosse um híbrido plug-in com o sistema 4xe do Wrangler: dois motores eléctricos aliados a um turbo de 2.0 litros e a uma bateria de 17,3 kWh, para uma potência total de 380 cv.

