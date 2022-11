Há uma nova Ford E-Tourneo Custom a chegar aos concessionários europeus já no próximo ano.

E-Tourneo Custom: ''monovolume'' eléctrico da Ford chega em 2023

Revelada esta terça-feira, a carrinha é um dos quatro novos modelos 100% electrificados que a Ford Pro irá lançar na Europa até 2024

Dirigida tanto a clientes particulares como a empresas, a E-Tourneo assegura uma autonomia até 370 quilómetros com uma única carga.

O modelo vem complementar a gama Tourneo Custom, composta pelas variantes a gasóleo e híbrida plug-in a gasolina.

Executiva familiar

A Ford tem na E-Tourneo Custom a sua mais recente proposta no mundo das carrinhas de multi-actividades com propulsão eléctrica.

Baseada na recente Ford E-Transit Custom, consiste num monovolume de grande porte de passageiros, com mais espaço do que um SUV pode oferecer.

A alimentar a carrinha está o mesmo motor eléctrico de 160 kW (218 cv) que equipa o furgão, com a potência a ser passada às rodas dianteiras.

Acima de tudo, pretende-se com esta proposta oferecer a mesma qualidade de condução de um vulgar carro de passageiros.

A bateria de 74 kWh oferece um alcance até 370 quilómetros, sendo recarregável em menos de oito horas em corrente alternada a 11 kW.

Já em corrente contínua em carregadores rápidos até 125 kW, a bateria pode ser carregada de 15 a 80% em 41 minutos.

Equipada com a função one-pedal, tem uma capacidade de reboque até duas toneladas, o que a coloca a par dos seus concorrentes eléctricos mais directos.

A tecnologia Pro Power Onboard que incorpora fornece até 2,3 kW de energia a bordo para alimentar computadores, ferramentas ou equipamento de campismo.



Visual contemporâneo

A E-Tourneo Custom viu a visibilidade à aumentar à frente e atrás, com o visual expressivo a destacar-se na grelha dianteira.

A ladeá-la está um par de faróis LED afilados, com a faixa luminosa a ligá-los a dar um tom mais dinâmico à proposta.

O design mais sofisticado prossegue a bordo, marcado por superfícies limpas revestidas com materiais de qualidade.

A carrinha tem trilhos no piso para deslizar os bancos traseiros, que também podem ser rebatidos de forma individual.



Os assentos são também mais leves do que os do modelo anterior, o que facilita a sua remoção.

Equipada com portadas corrediças eléctricas, é dada como opção um tejadilho panorâmico que aumenta a sensação de espaço a bordo.

Tecnológica quanto baste

Ao centro do tabliê está um ecrã táctil de 13 polegadas, equipado com o sistema SYNC 4 de infoentretenimento, alinhado com um novo painel de instrumentos.

A E-Tourneo Custom comporta ainda a mesma plataforma de software e os serviços conectados da Ford Pro, assim como a aplicação FordPass Pro.



Mais de 30 módulos individuais estão concebidos para receber actualizações de software pelo sistema Ford Power-Up por via remota.

Além de ajudar a melhorar o desempenho da carrinha, actualiza características existentes e adiciona funções e capacidades totalmente novas.

O condutor pode pré-condicionar e o carregamento da bateria, bloquear remotamente as portas e monitorizar a segurança do veículo.

Um abrangente conjunto dos mais avançados sistemas de assistência ao condutor da Ford é incluído de série pela primeira vez.

Entre eles contam-se a velocidade de cruzeiro "inteligente" adaptativa com manutenção de faixa, e assistência à travagem inversa.



Dispõe ainda de um assistente de estacionamento activo, apoiado por uma câmara a 360° para uma visão abrangente dos obstáculos em seu redor.

Híbrida plug-in ou diesel?

A acompanhar a E-Tourneo Custom está a variante híbrida plug-in, tendo como propulsor principal o bloco a gasolina de ciclo Atkinson com 2.5 litros.

Combinado com ele está um motor eléctrico de 97 kWh (132 cv) e uma bateria de 11,8 kWh, para uma autonomia puramente electrificada até 57 quilómetros.

A gama diesel EcoBlue de última geração apresenta-se com potências de 136, 150 e 170 cv, com caixa manual de seis velocidades ou automática de oito relações.



Introduz ainda tracção integral como opcional nesta motorização, e propõe um diferencial mecânico autoblocante nas versões com caixa manual.

Entre as diferentes opções disponíveis inclui-se a linha Active, mais aventureira, e a variante Sport, com toques distintos que reforçam a sua postura dinâmica.

A topo de gama Titanium X a especificação mais abrangente de sempre de qualquer Tourneo.

De série fazem parte as novas jantes em liga leve de 19 polegadas, faróis LED Full Matrix e pele sintética Sensico a forrar os bancos.

Cada variante pode ser especificada com qualquer um dos grupos motopropulsores disponíveis

Com chegada prevista aos concessionários europeus no início do próximo ano, desconhece-se a chegada ao nosso país e por que preços.

