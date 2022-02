DS 9 E-Tense 4X4 360 chega em Abril: saiba os preços

É já em Abril que chegam aos concessionários nacionais os híbridos plug-in mais potentes do DS 9, com os níveis de equipamento Performance Line+ e Rivoli+.

Versão mais explosiva da gama, o DS 9 E-Tense 4x4 360 eleva a potência e binário máximos do sistema híbrido aos 360 cv e 520 Nm.

Esse desempenho é conseguido pela aliança de um bloco PureTech de 1.6 litros e quatro cilindros de 200 cv a dois motores eléctricos.

O primeiro, integrado na caixa automática de oito velocidades, debita 81,2 kW (110 cv) e 320 Nm ao eixo dianteiro. O segundo propulsor eléctrico impulsiona as rodas traseiras com 83 kW (113 cv) e 166 Nm.

Mecânica de competição

O sistema de travagem foi reforçado com pinças DS Performance de quatro pistões para uma melhor distribuição do esforço em situações mais exigentes.

Para isso conta com discos de travão de 380 mm x 32 mm à frente (mais 50 mm x 2 mm face ao E-Tense) e 290 mm x 12 mm atrás.

Amortecedores, molas e barra de estabilização são específicos da variante mais poderosa da linha DS 9, bem como a cartografia do motor, e as jantes Munique em liga leve de 20 polegadas.



A velocidade máxima está limitada a 250 km/hora por via electrónica, e a 140 km/hora em modo 100% eléctrica. É na aceleração que se percebe a pujança do DS 9 E-Tense 4x4 360: 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria de 11,9 kWh beneficia de um sistema avançado de gestão para conservar energia para responder às diferentes exigências de condução.

A autonomia chega aos 51 quilómetros mantendo os consumos em redor dos 1,8 litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono em 41 g/km.

A regeneração de energia nas desacelerações é optimizada peloa aplicação DS Energy Coach, com os resultados a serem apresentados no ecrã central.



E-Tense 250 mais "dócil"

Já o DS 9 E-Tense 250 dispõe de um bloco PureTech de 1.6 litros e quatro cilindros com 200 cv e 300 Nm, aliado a um motor eléctrico de 80 kW (110 cv).

A nova bateria de 15,6 kWh permite uma autonomia eléctrica até 67 quilómetros, e é carregada em 2h23 com o carregador de bordo de 7,4 kW.

O consumo combinado WLTP está homologado nos 1,1 litros /100 km, e as emissões de dióxido de carbono nos 26 g/km.

A velocidade máxima está electronicamente limitada aos 240 km/hora (135 km/hora em modo 100% eléctrico), e os zero a 100 km/hora cumprem-se em 8,1 segundos.

Versão Preço DS 9 E-Tense 250 Performance Line+ 62.100 euros DS 9 E-Tense 250 Rivoli+ 64.000 euros DS 9 E-Tense 4x4 360 Performance Line+ 74.900 euros DS 9 E-Tense 4x4 360 Rivoli+ 76.800 euros

