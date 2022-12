A Donkervoort Automobielen "destruiu" o livro de regras dos super carros com o lançamento do inovador F22.

Donkervoort F22: 500 cv ''em cima'' de 750 quilos

O desportivo que substitui o popular D8 GTO destaca-se pelo visual elegante e pelo motor Audi TFSi de 2.5 litros com 500 cv.

É certo que está bem longe da potência debitada pelos melhores super carros do momento mas, com apenas 750 quilos de peso, as emoções estão asseguradas.

Elegância muito agressiva

Assente sobre um novo chassis em aço e fibra de carbono, o F22 é distinguido por uma carroçaria feita de raiz com 4,04 metros de comprimento.

A reforçar a sua agressividade, para além das rodas dianteiras de 18 polegadas à vista, estão o longo capô, as saídas de escape abrigadas por um difusor massiço e o tejadilho removível em fibra de carbono.

As rodas traseiras de 19 polegadas estão agora mais bem integradas, à conta de um par de guarda-lamas alargados que melhoram a aerodinâmica.

A construtora holandesa sublinha que o F22 está melhor do que nunca em termos de condução e de conforto, sem perder o espírito de um super carro.

O habitáculo mais espaçoso comporta bancos desportivos Recaro e cintos de segurança homologados pela FIA com seis pontos de aperto.



O painel de instrumentos é minimalista quanto baste, com o ecrã multimédia instalado sobre o tabliê mas do lado do acompanhante.

E, para pequenas escapadelas, a bagageira apresenta uma capacidade de 298 litros, o que não é nada mau para um roadster tão pequeno e potente.

Potência a rodos

A alimentar a nova "bomba" da Donkervoort está o bloco turbo-alimentado TFSi de 2.5 litros e cinco cilindros da Audi, com 500 cv e 640 Nm.



São mais 50 cv e 70 Nm comparativamente ao D8 GTO Individual que agora substitui, com uma relação de peso-potência de 1,5 quilos por cavalo.

Uma caixa manual de cinco relações passa a potência e o binário às rodas traseiras com diferencial autoblocante Torsen.

A apoiar o desempenho estão dispositivos como controlo de tracção e altura ao solo ajustáveis, suspensão activa e travões de corrida com ABS da Bosch.

A suspensão de triângulos duplos comporta amortecedores adaptativos e um sistema hidráulico ajustável que reduz até 35 mm a altura ao solo.



A travagem é assegurada por discos em aço com 330 mm à frente e 279 mm atrás, suportados por pinças AP Racing de quatro pistões.

A direcção pode ser servo-assistida ou com assistência eléctrica, de acordo com a preferência do condutor.

Em pura aceleração cumpre os zero aos 100 km/hora em 2,5 segundos para uma velocidade máxima de 290 km/hora.

O sucesso do Donkervoort F22 é já uma certeza: mesmo a custar 245 mil euros, das 75 unidades desta série limitada restam apenas 25 exemplares.

