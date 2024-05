Dinâmico e muito rápido: Polestar 4 mostra-se no Ecar Show

Os preços já eram conhecidos e as reservas já estão abertas desde o início do ano mas faltava conhecer ao vivo o novo Polestar.

O SUV coupé foi revelado esta sexta-feira ao público nacional no Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa.

Derivado do protótipo Precept, apresenta-se com 4,84 de comprimento por 1,54 de altura e 2,14 de largura, com os três metros de distância entre eixos a fazerem adivinhar um amplo espaço a bordo.

Com umas linhas muito depuradas em favor da aerodinâmica, a sua originalidade está na eliminação do vidro traseiro, com as imagens no retrovisor a bordo a serem asseguradas por uma câmara.

É apenas uma das 12 que o Polestar 4 comporta de série, a que se soma um radar e 12 sensores ultra-sónicos.

Rápido e dinâmico

Avançado como o modelo mais rápido da insígnia sino-sueca, o Polestar 4 é proposto nas variantes Long Range Single Motor e Long Range Dual Motor.

A alimentá-los está uma bateria de 102 kWh para carregamentos até 200 kW em corrente contínua ou até 22 kW em corrente alternada.

A função de carregamento bidireccional também está incluída, assim como uma bomba de calor para pré-condicionar a temperatura do habitáculo e da bateria.

A versão com um propulsor único imprime 200 kW (272 cv) e 343 Nm às rodas traseiras, com a autonomia a chegar aos 620 quilómetros.

Na variante de 400 kW (544 cv) e 686 Nm, obtidos a partir de dois motores eléctricos, só precisa de 3,8 segundos para alcançar os 100 km/hora.

Esta versão equipa uma suspensão semi-activa para um nível adicional de ajuste entre o conforto e a dinâmica de desempenho.

Anunciados que estão os preços, as primeiras entregas do SUV coupé acontecem neste Outono, ao mesmo tempo que as do Polestar 3.

Polestar 4 (versão e pacotes) Preço Long Range Single Motor (com entrega) 68.000 euros Long Range Dual Motor (com entrega) 75.000 euros Pack Pilot 1.500 euros Pack Plus 5.500 euros Pack Pro 2.000 euros Performance Pack (só Dual Motor) 4.500 euros

