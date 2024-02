Está com um visual mais robusto e recebe mais tecnologia a bordo mas nada foi mexido nas motorizações.

Dacia Spring ganha visual do Duster sem mexer na mecânica

Assim se apresenta o renovado Dacia Spring, que continua a intitular-se como o "eléctrico" mais barato nas estradas europeias.

Ainda sem preços definidos, mas que poderão ser equivalentes aos actuais 19.900 euros de entrada, chega neste Verão aos concessionários nacionais.

Inspiração robusta

Menos de uma semana depois de ter lançado na rede X uma imagem na penumbra em jeito de aperitivo, é revelada a revitalização do Dacia Spring.

O compacto eléctrico mantém a mesma base técnica ao nível da plataforma em que é construído, assim como o motor e a bateria.

Esta opção não o impede, no entanto, de ganhar mais tecnologia a bordo e melhor conforto na condução.

Com o Citroën ë-C3 como principal concorrente, o Spring sofre um forte rejuvenescimento cosmético inspirado no novo Dacia Duster.

A frente totalmente nova, decorada com uma faixa em preto, tem ao centro o novo símbolo da marca na porta da ficha de carregamento.

Os faróis assumem uma nova assinatura luminosa em Y horizontal, à conta das luzes diurnas em LED.



Os painéis das portas e as protecções dos arcos das rodas também são novos, a que se soma a eliminação das barras no tejadilho.

Além de emagrecer o peso do carro, também contribui para uma melhor aerodinâmica.

A traseira também foi profundamente reestilizada, com o novo pára-choques a dar um porte mais robusto e elegante.

E, a ligar os novos farolins está agora uma barra preta, distinguida ao centro com o nome da marca por extenso

Todas estas alterações não mexeram nas dimensões do Spring: são mantidos os mesmos 3,70 metros de comprimento por 1,58 de largura e 1,52 de altura.

O mesmo acontece com os 2,42 metros de distância entre eixos mas a bagageira ganha mais capacidade, passando dos 270 para os 308 litros.



Como acessório, oferece um compartimento sob o capô dianteiro para mais 35 litros de volume, e mais 33 litros nos diferentes espaços de arrumação a bordo.

Apesar destas mudanças, a que se somam os novos sistemas de segurança e apoios ao condutor obrigatórios, só engordou seis quilogramas, para os 1.056 quilos.

Interior rejuvenescido

Por dentro, o Spring adopta um "mobiliário" rejuvenescido, a que se soma o painel de instrumentação de sete polegadas presente no novo Duster.

Para o sistema multimédia há duas opções, com o Media Control a ter um suporte para o telemóvel fazer a vez do infoentretenimento com uma aplicação própria.

Já o Media Nav Live é o mesmo do SUV da Dacia, com um ecrã multimédia de 10,1 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.



Os bancos não mudaram, mantendo-se algo estreitos e sem regulação em altura.

Já o mesmo não se passa com o volante, permitindo uma posição de condução mais confortável.

Os botões na consola central e no selector de marchas também são mais sólidos, com este último a substituir o comando giratório por uma alavanca.

E os comandos de ar condicionado retroiluminados dão uma modernidade positiva ao interior mas resumido ao essencial.

Todos os materiais de revestimento são em plástico rígido mas com acabamentos mais resistentes.

A Dacia também equipou o Spring com novas fixações YouClip para suportar vários acessórios.

Entre eles está o telemóvel, com ou sem carregador por indução, e um dispositivo "3 em 1" para porta-copos, gancho para uma bolsa e lanterna portátil.



Autonomia e potências inalteradas

Se a apresentação do Spring por fora e por dentro muda de maneira substancial, as características técnicas permanecem quase idênticas.

Não é igual porque passa a contar com um sistema de travagem regenerativa em modo B, que até agora estava indisponível.

Mantém-se a bateria de 26,8 kWh para uma autonomia superior a 220 quilómetros bem como a dupla oferta de motores eléctricos.

Os acabamentos Essential e Expression contam com o motor de 33 kW (45 cv) e 125 Nm, com os zero aos 100 km/h percorridos em quase 20 segundos.

O motor de 48 kW (65 cv) e 113 Nm está mais acessível, já que agora é oferecido a partir do acabamento intermédio Expression, para além do Extreme.

Com este propulsor, o Spring foge mais depressa ao trânsito urbano, ao conseguir chegar aos 100 km/hora em menos de 14 segundos.



Quanto a carregamentos, equipa de série o carregador de bordo de 7 kW para uma recarga completa em cerca de quatro horas numa wallbox.

Num carregador "rápido" a 30 kW em corrente contínua, é preciso esperar 45 minutos para carregar a bateria de 20 a 80%.

Novidade é o carregador bidireccional V2L (veículo para carga) para alimentar pequenos aparelhos eléctricos

As encomendas do renovado Dacia Spring abrem na Primavera, com o lançamento do citadino eléctrico a estar previsto para o Verão.

