Dacia Duster ainda mais 'off-roader' com especial Spirit of Sand

Não é muito vulgar, para não dizer raro, a Dacia lançar séries limitadas mas, face ao sucesso que o Duster tem granjeado, nada como avançar com um Spirit of Sand apontado decididamente ao "fora de estrada".

Apoiado na variante motriz Hybrid-G 150 4x4, distingue-se dos irmãos" pelos elementos gráficos na parte inferior da carroçaria e pelos detalhes em castanho cobre, sem esquecer as jantes Tergan de 17 polegadas pintadas de preto.

Soma-se ainda a antena "barbatana de tubarão", com a postura off-road a ser realçada com protecções em duralumínio para o motor e para a caixa automática de seis relações, também engrenáveis nas patilhas do volante.

A bordo, o Duster Spirit of Sand segue o acabamento Extreme com ar condicionado automático, volante e banco do condutor com regulações várias, travão de estacionamento eléctrico e controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro.

Na sua base motriz está o bloco de 1.2 litros micro híbrido com 140 cv apoiado numa bateria de 0,84 kWh, e aliado a um motor eléctrico de 23 kW (31 cv) e 87 Nm montado no eixo traseiro para uns combinados 154 cv e 230 Nm.

Apreçado por 28.990 euros, pena é os 500 exemplares que constituem o especial Spirit of Sand estarem reservados para a Roménia; no nosso país de certeza que "voariam" numa questão de horas!

