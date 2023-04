A espera foi longa mas parece ter valido a pena: o novo Cupra Tavascan tem todos os ingredientes para entusiasmar os adeptos da marca espanhola.

Cupra Tavascan: ''eléctrico'' com personalidade

Quase quatro anos passados sobre a apresentação do protótipo no salão automóvel de Frankfurt, são poucas as diferenças que revela.

O SUV coupé é construído sobre a mesma plataforma MEB em que são montados os Volkswagen ID.5 e Skoda Enyaq.

Linhas muito dinâmicas

A dianteira incisiva, marcada por faróis afilados e largas entradas de ar sob uma grelha fechada, dá conta do cuidado colocado na aerodinâmica do Tavascan.

De lado, percebe-se uma linha de cintura a subir de forma acentuada para terminar numa traseira com os farolins unidos por uma faixa luminosa.

Destaque ainda para o símbolo da Cupra iluminado e para o difusor agressivo, com o conjunto a ser realçado pelas jantes aerodinâmicas de 19 a 21 polegadas.

As dimensões do Tavascan estão ao nível dos seus rivais: 4,64 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,60 de altura.

A distância entre eixos atinge os 2,77 metros com a bagageira a oferecer uma capacidade de 540 litros.

Ambiente desportivo a bordo

Se as formas do Tavascan por fora já agradam, o interior dá o carácter desportivo que sempre distinguiu a Cupra.



À frente, condutor e "pendura" são brindados com uma espécie de espinha dorsal a subir da consola central para se estender pelo tabliê e prolongar-se pelas portas.

O tom prateado é misturado com os detalhes em cobre dos puxadores das portas e do filete maciço que esconde as saídas de ar.

A parte superior do tabliê é dominada pelo ecrã táctil multimédia de 15 polegadas, com ligação sem fios a Android Auto e Apple CarPlay.

O visor está ainda combinado com uma barra táctil retro iluminada para ajustar a climatização e o volume do rádio, bem como o controlo por voz.

A Cupra afirma que o acesso ao sistema de infoentretenimento é mais intuitivo e personalizável, graças a um novo interface Homem-Máquina.

A dimensão do ecrã multimédia faz parecer o painel de instrumentação ainda mais pequeno do que as 5,3 polegadas que mede.



Além das informações essenciais à condução, pode ser complementado com um visor head-up de realidade aumentada.

Os assentos, com um desenho muito desportivo, são produzidos com materiais sustentáveis, para numa fase posterior chegarem os bancos Cup.

Potência até 340 cv

É no campo das motorizações que se percebem as capacidades do Cupra Tavascan.

A entrada na gama faz-se com a versão Endurance, com o propulsor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 545 Nm a dar tracção às rodas traseiras.

A bateria com uma capacidade útil de 77 kWh assegura uma autonomia até 550 quilómetros.

O tom mais racing é dado pelo Tavascan VZ, com os dois motores eléctricos a debitarem 250 kW (340 cv) e 679 Nm às quatro rodas.



Bastam-lhe 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, para se assumir na cidade um campeão dos semáforos ao fazer 2,4 segundos até aos 50 km/hora.

A bateria de 77 kWh assegura uma autonomia até 520 quilómetros, sendo recarregável até 80% em 30 minutos como acontece na variante Endurance.

Com quatro níveis de regeneração de energia, ambas as variantes dispõem dos modos Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual e Traction.

O primeiro maximiza a autonomia enquanto o último só está disponível na versão com tracção às quatro rodas.

Há ainda quatro níveis de regeneração de energia, que podem ser geridos através das patilhas no volante.



Apoios à condução completos

São inúmeros os auxiliares à condução de série e opcionais, à semelhança do que acontece com a concorrência.

Destaca-se o Travel Assist, alinhado com o Adaptive Cruise Control para a condução semi-autónoma de nível 2, com informação obtida a partir da "nuvem".

O Assisted Parking permite ainda efectuar manobras de estacionamento à distância através do telemóvel

A chegada do Tavascan aos concessionários nacionais está prevista para meados do Outono, faltando saber os preços para ambas as versões.

