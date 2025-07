Menos de três meses após a apresentação mundial, a Citroën revela os preços e abre as encomendas para a segunda geração do C5 Aircross nas vertentes eléctrica e micro híbrida, ficando para o próximo ano a versão híbrida plug-in.

Citroën C5 Aircross já tem preços e encomendas estão abertas

Apontado decididamente às famílias, como já acontecia no antecessor, o SUV afirma-se como uma verdadeira revolução nos planos estético, conforto e tecnológico.

Suspensão com batentes hidráulicos progressivos, ecrã multimédia de 13 polegadas e velocidade de cruzeiro adaptativa são algumas das soluções que integra de série logo na entrada da gama.

Gama essa dividida por quatro acabamentos – You, Plus, Business e Max – numa proposta que assume por fora um estilo disruptivo nos 4,65 metros que tem de comprimento, e um amplo espaço a bordo face aos 2,78 metros que separam os eixos.

O C5 Aircross Hybrid 145 cv com caixa automática de seis relações é a porta de entrada do SUV para no próximo ano chegar o Plug-In Hybrid 195 cv com uma autonomia até 86 quilómetros suportada por uma bateria de 21 kWh brutos.

Novidade nesta segunda geração é o ë-C5 Aircross Electric 210 cv com uma autonomia combinada até 520 quilómetros com o acumulador de 73 kWh, seguindo-se em 2026 a variante de 230 cv com a bateria de 97 kWh a dar até 680 quilómetros.

Modelo Versão Preço Hybrid 145 cv You desde 33.490 euros Hybrid 145 cv Plus desde 36.590 euros Hybrid 145 cv Business desde 37.590 euros Hybrid 145 cv Max desde 39.590 euros Electric 210 cv You desde 40.690 euros Electric 210 cv Plus desde 43.790 euros Electric 210 cv Business desde 44.790 euros Electric 210 cv Max desde 46.790 euros

