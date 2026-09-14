Citroën Berlingo Van First fabricada em Mangualde estreia-se na Alemanha

É o primeiro exemplo saído da fábrica Stellantis Mangualde onde a nova linha de comerciais ligeiros Smart Compact Van está a ser produzida.

O Citroën Berlingo Van First faz esta terça-feira a sua estreia no IAA Transportation 2026 que irá decorrer em Hannover até domingo mas o preço para o nosso país já está definido, e as reservas abertas.

A proposta faz parte da nova gama de furgões compactos da Stellantis Pro One, formada também pela Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active.

Estas quatro versões de entrada destacam-se pela modularidade e ergonomia, sem esquecer o preço mais atractivo para conquistar o ramo profissional.

Modularidade a bordo

Se a construção por fora é simples e robusta, a bordo é realçada a modularidade, como se percebe no novo painel de instrumentos, e no redesenho dos painéis das portas para optimizar o espaço.

O objectivo é claro: propor um comercial ligeiro mais adequado às condições do mundo real, como explicam os vários estudos de mercado realizados pela Stellantis, tendo como foco a optimização do espaço interno.

O banco modular FlexiSeat para o acompanhante, rebatível para aumentar o volume de carga, é uma das novidades, complementado pela a ModuTable, uma consola central com um suporte prático para "transformar-se" numa pequena mesa

As dimensões mantêm-se inalteradas, com carroçarias de 4,40 ou 4,75 metros de comprimento para cargas úteis máximas até 650 quilos, e volumes de carga de 3,3 a 4,4 metros cúbicos.

Eléctrico ou diesel

O Citroën Berlingo Van First está disponível com uma motorização eléctrica de 136 cv associada a uma bateria de 42 kWh para uma autonomia combinada até 270 quilómetros.

Somam-se ainda dois motores a gasóleo acoplados a transmissões manuais, com 100 e 130 cv, estando igualmente prevista uma variante micro híbrida a gasolina em 2027.

O furgão tem um preço de partida de 16.900 euros (+IVA), sendo de série o rádio num monitor de dez polegadas, e a câmara traseira.

Citroën Jumper tem nova versão

A Citroën leva também à IAA Transportation 2026 uma versão do Jumper concebida para responder às exigências dos profissionais da construção civil, obras públicas e serviços de manutenção.

O Jumper L3 Cabine Dupla assume uma caixa basculante de três vias numa configuração que permite transportar até sete pessoas.

A gama é composta por versões de cabine simples ou dupla, com motorizações a combustão interna ou 100% eléctricas, estando esta última solução disponível apenas no primeiro exemplo.

Esta versão beneficia duma transformação personalizada no centro CustomFit da fábrica de Mangualde, em colaboração com a JPM, especialista na transformação de veículos comerciais, beneficiando para tal duma homologação integrada.

Texto: P.S.R.

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