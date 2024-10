Citroën Ami rejuvenescido apadrinha My Ami Buggy Vision

Mantém-se como um dos "eléctricos" mais divertidos de conduzir na cidade, e sem ser necessária carta de condução, mas, quatro anos passados sobre o lançamento, era tempo de revitalizá-lo.

O salão automóvel de Paris que esta segunda-feira abriu as portas tem na antevisão do futuro Citroën Ami a lançar já no próximo ano um dos seus destaques.

As novas áreas frontal e traseira reforçam a elegância travessa do quadriciclo, mas agora com um piscar de olhos ao 2 CV com estrias nos guarda-lamas para se demarcarem da carroçaria.

Destacam-se igualmente os faróis emoldurados por um rebordo preto e elevados até à base do pára-brisas, para lhe darem um "olhar" ainda mais expressivo.

Ainda em relação ao antecessor, a parte inferior dos pára-choques ganha um estilo mais esculpido, acentuado pelas arestas mais vivas e pelas formas fechadas.

Várias assinaturas gráficas na secção lateral do Ami dão-lhe um forte dinamismo, como é o caso dos frisos das rodas, a conferirem-lhe um padrão axadrezado, ou do autocolante no painel traseiro.

Sem qualquer mudança nas suas dimensões, mantém-se com o mesmo motor eléctrico de 8 cv e 40 Nm para uma velocidade máxima de 45 km/hora.

A bateria de 5,5 kWh, que pode ser carregada em três horas numa vulgar tomada doméstica, oferece uma autonomia até 75 quilómetros.

Um protótipo para o kitesurf

Novidade absoluta é a reinterpretação do Citroën Ami sob a forma do My Ami Buggy Vision, um protótipo que convida ao lazer se alguma vez entrar na linha de produção.

Sem portas e com um tejadilho totalmente aberto, assume-se como o companheiro ideal para umas escapadelas até à praia ou não fosse o quadriciclo inspirado directamente na temática do kitesurf.

A pintar a carroçaria está a cor Midnight Blue, com o branco do tejadilho a dar-lhe um toque requintado mas perder a sua personalidade mais aventureira.

Esta mesma tonalidade distingue-se no rebordo que rodeia a decoração preta dos painéis dianteiro e traseiro, com o logótipo da insígnia francesa pintado em branco.

Pneus específicos com um piso muito entalhado melhoram a aderência do protótipo, com a robustez a ser assumida pelos protectores das cavas das roda em preto.

A sublinhar esta opção estão os autocolantes brancos nos guarda-lamas, num motivo bem inspirado nas cavas das rodas do Citroën Oli Concept.

O 2CV volta a ser inspiracional para o My Ami Buggy Vision, ideia reflectida nos faróis redondos amarelos, graças ao uso dum vidro especial, sem esquecer a barra luminosa em LED no tejadilho.

As barras que fazem a vez das portas ganham ganchos específicos para segurar uma prancha de kitesurf de cada lado, com a as velas a serem guardadas num compartimento especial.

Novas almofadas para os bancos Advanced Comfort, no infravermelho alaranjado já presente no Citroën Oli reforçam a jovialidade do habitáculo, reforçado pelo painel de bordo na mesma cor.

