Citroën Ami mostra o lado mais negro com o especial Dark Side

A Noite das Bruxas já lá vai mas a Citroën não quis deixar passar a data em claro com o lançamento dum negro Ami Dark Side.

A edição especial foca-se inteiramente num visual distinto que evoca o famoso Halloween, com o Night Sepia que pinta a carroçaria a ser uma novidade na gama.

Este Black Night fosco entra em forte contraste com os elementos gráficos a branco nos pormenores das rodas derivadas do pacote Color Icy, assim como nos adesivos dos vidros traseiros laterais e nas soleiras das portas.

O branco destaca-se igualmente nos logótipos da insígnia francesa e na faixa decorativa frontal, com a asa traseira "roubada" ao Ami Buggy a apontar para uns "voos" muito negros do quadriciclo eléctrico.

O habitáculo decorado segundo o pacote Color Dark Side aponta detalhes em cinza nas caixas de arrumação sobre o tabliê, no gancho em frente ao banco do acompanhante, nas redes de armazenamento e nos pespontos dos tapetes.

O que não muda é o motor eléctrico de 8 cv e 40 Nm para uma velocidade máxima de 45 km/hora, com a bateria de 5,5 kWh a permitir até 75 quilómetros de autonomia.

Encomendável desde o último dia de Outubro, a nova série Ami Dark Side arranca nos 8.890 euros, com as primeiras entregas a acontecerem em Janeiro, com os My Ami Cargo e My Ami for All a terem direito à mesma decoração.

