''Bruto'' como sempre: Toyota Land Cruiser entra em modo híbrido

Pouco mais de um ano após o lançamento da nova geração, o Toyota Land Cruiser ganha uma nova motorização micro híbrida para atacar o mercado europeu sem perder o inconfundível visual que o distingue na estrada e fora dela.

A diferença está mesmo sob o capô: se o turbodiesel de 2.8 litros se mantém acoplado à caixa automática Direct Shift de oito relações, a beneficiá-lo está uma bateria de 48 volts a alimentar o motor-gerador elétrico, que substitui o alternador convencional, e um conversor DC-DC.

São mais 12 kW (16 cv) e 65 Nm a juntarem-se aos 204 cv e 500 Nm "térmicos" passados às quatro rodas, com benefícios óbvios nos arranques e nas acelerações mais suaves, sem esquecer os consumos mais controlados.

As suas capacidades off-road não foram beliscadas já que, graças a essa solução impermeável à água montada numa posição elevada no motor de combustão, continua a poder atravessar a vau cursos de água com uma profundidade até 700 mm.

O novo sistema micro híbrido de 48 volts deve permitir, com toda a lógica, reduzir os 10,7 litros/100 km e os 281 g/km de emissões de dióxido de carbono do SUV actual.

Todavia, a construtora japonesa não avançou ainda com as especificações técnicas desta nova motorização, sabendo-se apenas que o Toyota Land Cruiser Hybrid 48 V será o único modelo a ser vendido na Europa a partir do final deste Junho.

Com as primeiras entregas a acontecerem antes que 2025 chegue ao fim, falta só saber quando abrem as reservas no nosso país e por que preço, sabendo-se que a proposta puramente a combustão interna arranca nos 155.950 euros.

