BMW X5, X6 e X7 ganham edições exclusivas

Ansioso por não passar despercebido com o seu BMW da série X na estrada? A marca alemã tem a solução ideal para os X5, X6 e X7.

Os BMW X5 e X6 são agora propostos na variante Black Vermillion, com detalhes e equipamentos exclusivos. Aos dois SUVs soma-se a edição especial BMW X7 em Frozen Black metalizado com diversas opções num pacote reservado.

A edição Black Vermilion, destaca-se pelas barras da grelha pintadas a vermelho, em perfeito contraste com a pintura metalizada Frozen Black.

Os faróis M Shadow Line, com a assinatura luminosa X em azul, completam o visual distinto da frente. O M Sport Package enfatiza o carácter dinâmico dos X5 e X6 Black Vermilion, visível nos apêndices inferiores dos pára-choques.

As jantes em liga leve são de 22 polegadas, a que se somam as pinças de travão M Sport pintadas a vermelho para um toque mais distinto.

O interior sofisticado dos BMW X5 e X6 Black Vermilion é marcado pelo forro do tejadilho em Alcantara Antracite.

A essa distinção soma-se o logótipo da edição especial na consola central, em preto piano a assegurar a exclusividade de ambos os modelos.

Outros detalhes compreendem o punho em vidro no iDrive, e os acabamentos Fineline Black em madeira com incrustações em alumínio.

Os bancos em pele Merino Black ganham também pespontos em vermelho, com os tapetes aterem também acabamentos nesta cor.

À semelhança da edição Black Vermilion, o BMW X7 ganha a pintura especial Frozen Black metalizada. As pinças de travão BMW M Sport e as jantes em liga leve de 22 polegadas, com acabamento em preto brilhante, são específicas desta edição.

Quanto ao interior tem os mesmos pormenores propostos nas edições especiais X5 e X6.

As três edições especiais, que mantêm os motores originais de série, são colocadas no mercado alemão no próximo mês.

O BMW X5 é proposto a partir de 93.200 euros, e o X6 desde 100.700 euros. O BMW X7 começa nos 108.700 euros.



Desconhece-se a sua chegada aos concessionários nacionais e por que preços.

