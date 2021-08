Um mês antes da apresentação oficial no salão automóvel de Munique, a BMW revela o renovado "eléctrico" iX3.





BMW iX3 renovado chega no Outono

As actualizações mais visíveis estão na grelha do motor, que agora é maior e se apresenta numa única peça, ladeado por faróis LED mais estreitos.

Ao passar a contar de série com o pacote M Sport, destaca-se na traseira o difusor desportivo e os farolins LED com efeito tridimensional.

A completar o conjunto estão as jantes de 19 polegadas, que podem ser de 20 em opção, com um desenho aerodinâmico.

É no interior que se encontram as principais alterações no BMW iX3, visíveis no painel de instrumentos e no ecrã táctil de infoentretenimento, ambos de 12,3 polegadas.

A consola central, que agrupa os comandos do visor multimédia, do selector de condução e do travão de mão, também foi redesenhada.

Igual mantém-se o sistema motriz, constituído por um motor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 400 Nm a dar tracção às rodas traseiras.

O desempenho dos zero aos 100 km/hora faz-se em 6,8 segundos para uma velocidade máxima limitada a 180 km/hora.

A bateria de 80 kWh, recarregável até 150 kW, assegura uma autonomia em redor dos 460 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

A produção do renovado BMW iX3 arranca já em Setembro na China, com chegada prevista aos concessionários europeus no Outono mas ainda sem preços definidos.

