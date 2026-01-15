Bentley deu ''carta branca'' ao Batur Convertible: o resultado é milionário!

A Bentley prossegue a missão de dar uma personalidade muito própria a cada um dos exclusivos 16 Batur Convertible que comportam esta linha de ultra luxo.

Pois este exemplar assume as extravagâncias mais radicais pedidas pela sua milionária condutora, assumindo-se como a peça de arte mais meticulosamente personalizada pela divisão Mulliner.

"Rebaptizado" como Batur Convertible #4, junta-se à garagem de sonho da americana Sonia Breslow, onde já estão guardados os Bentley Blower Continuation Series e Speed Six Continuation Series, sem esquecer o Bacalar.

Primeiro espécime personalizado em quatro novas vertentes, o descapotável assume um esquema tricromático com as cores escolhidas pela cliente.

O Blue Breslow que pinta a capota, capô, porta da bagageira e pilares do pára-brisas, sem esquecer o Airbridge na mesma cor atrás dos bancos, entra em contraste com o Midnight Blue Breslow da carroçaria.

Em destaque estão ainda os retrovisores laterais, as jantes e as ponteiras de escape em titânio polido, e a grelha e as entradas de ar laterais em prata brilhante.

Luz de assinatura

A entrada a bordo é animada pela luz animada de boas vindas, com a assinatura da proprietária escrita à mão a ser projectada no solo por 415.800 espelhos microscópicos.

Sublinham-se os bege e caramelo nos revestimentos e nos estofos dos bancos com apontamentos em Blue Breslow, enquanto o ecrã rotativo ao centro do tabliê comporta três mostradores em aliança com o azul acetinado do relógio.

O alumínio brilhante com acabamento engine spin faz a ligação do habitáculo com o exterior enquanto a platina impressa em 3D se destaca no marcador central do volante, bem como em cada registo do sistema de som.

A acompanhar a personalização extrema deste Batur Convertible #4 está a versão mais potente do icónico W12 biturbo de 6.0 litros com os seus brutos 750 cv e 1.000 Nm.

Não há preço para a personalização mais completa alguma vez feita pela divisão Mulliner mas esse é apenas um pormenor num descapotável que começa nos 2 milhões de euros.

