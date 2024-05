Se não conseguiu deitar as mãos a um dos 18 exemplares do Bentley Batur Convertible "arranjado" pelos artesãos da Mulliner, não tem com que se preocupar.

Bentley Batur Convertible para gozar um Verão milionário

A insígnia britânica acaba de desvendar a exclusiva variante sem capota, definida pelo luxo e o bom gosto milionários.

E sim, o "sucessor" do Bacalar mantém o diabólico W12 biturbo de 6.0 litros mas agora elevado aos 750 cv contra os anteriores 740 do coupé, mantendo-se os 1.000 Nm.

Exclusividade absoluta

A exclusividade faz-se pagar bem e sempre em valores inalcançáveis para o comum dos mortais quando se fala de uma proposta como o novo Batur Convertible da Bentley.

As linhas são em grande parte retiradas do coupé, como se percebe à frente, com as mudanças mais notáveis a reflectirem-se na traseira devido ao abandono do tejadilho em favor de um capô em lona.

De forma fica o perfil fastback, "trocado" por um spoiler muito discreto, e por uma depressão dupla que prolonga os encostos de cabeça.

A decorar o conjunto estão jantes em liga leve de 22 polegadas com raios em Gloss e Satin Black Titanium, detalhados pelo Vermillion Gloss.

Para o habitáculo, a Mulliner montou o que há de mais requintado no momento, com os materiais e os acabamentos nobres a convidarem à contemplação antes de ligar a ignição.



Os bancos e os painéis são revestidos em pele com pespontos em Vermillion Satin, em consonância com o laranja da carroçaria, contrastado pelo preto da fibra de carbono no divisor, saias laterais e difusor.

E, a concluir o visual, está uma capota em lona que deixa o ruído do lado de fora graças ao material e às vedações isolantes, num sistema que a abre ou a recolhe em 19 segundos até aos 50 km/hora.

Brutal como poucos

O poder sonoro do Batur Convertible está mais do que assegurado ou não fosse ele um dos derradeiros a equipar o bloco W12 biturbo de 6.0 litros.

Os números são avassaladores: 750 cv e 1.000 Nm passados ao eixo traseiro através duma transmissão automática de dupla embraiagem com oito relações segundo os modos Bentley, Comfort, Sport e Custom.

O aumento de potência foi conseguido com a montagem dum novo sistema de admissão, e a revisão dos turbocompressores e dos intercoolers, sem esquecer um nova gestão electrónica.



A impedir más surpresas nas acelerações estão um diferencial autoblocante electrónico, assim como barras estabilizadoras activas geridas pelo sistema eléctrico de 48 volt, e quatro rodas direccionais.

Discos de travão carbono-cerâmicos com 400 mm de diâmetro à frente e pinças de dez pistões, e 410 mm atrás "presos" por pinças de quatro pistões, asseguram o melhor equilíbrio e dinamismo do descapotável.

A Bentley não revela números para o Batur Convertible mas não deverão ser diferentes dos 3,3 segundos que o coupé demora a chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima superior a 300 km/hora.

Desconhecido é igualmente o preço para cada um dos 16 exemplares deste roadster de luxo mas não deverá ficar abaixo dos 2 milhões de euros que custa o "irmão" antes das devidas personalizações.

