Audi RS Q8. SUV mais rápido do Nürburgring já chegou a Portugal

Apresentado ao mundo no Salão Automóvel de Los Angeles do ano passado, o Audi RS Q8 acaba de chegar ao mercado português.

Com uma imagem bastante mais agressiva, tal como se exige a um modelo com as siglas RS, de RennSport, este RS Q8 destaca-se pela enorme grelha dianteira Singleframe, pelos pára-choques com enormes entradas de ar e claro, pelas duas ponteiras de escape ovais. A isto ainda temos de somar as enormes jantes de 22’ e os faróis HD Matrix LED, de série nesta versão.

Mas porque este é um SUV para famílias desportivas, ou não fosse ele "primo" do Lamborghini Urus, o mais importante está debaixo do capot. É lá que "vive" um monstruoso bloco V8 biturbo com 4.0 litros de capacidade que debita 600 cv de potência e 800 Nm de binário máximo.

São números impressionantes e que garantem performances dignas de um superdesportivo: acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e, caso opte, pelos travões cerâmicos RS, chega aos 305 km/h de velocidade máxima. De série está limitado electronicamente aos 250 km/h.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades, mas há mais trunfos mecânicos a destacar, é que este "Super SUV" conta ainda com um sistema de quatro rodas direccionais, um diferencial autoblocante traseiro com vectorização de binário e um sistema "mild-hybrid" de 48 V.

Mas porque este é um modelo com pretensões dinâmicas, a Audi ainda lhe deu uma suspensão pneumática e barras estabilizadoras activas. O resultado é um modelo familiar de carácter desportivo e a prova disso é o facto deste RS Q8 ter batido o recorde do Nurburgring para o SUV mais rápido, registando um tempo de 7 minutos e 42.253 segundos (ver vídeo abaixo).

O novo Audi RS Q8 já está disponível nos concessionários da marca em Portugal, com preços a começar nos 182.733 euros.

