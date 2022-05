Audi Q2 30 TFSI ganha variante Special Edition

O Audi Q2 reinventou-se e ganhou uma variante especial que reforça ainda mais a sua presença e desempenho em estrada.

O Special Edition 30 TFSI Advanced ganhou uma pintura metalizada que dá ainda mais expressividade ao crossover.

Destacam-se, nesta variante, os novos pára-choques Advanced em cor contrastante, e o novo desenho dos faróis LED e da grelha octogonal.

Os retrovisores laterais são aquecidos e possuem regulação eléctrica, a que se somam frisos iluminados nas soleiras das portas em alumínio e jantes em liga leve de 17 polegadas.

O interior é marcado pelo ambiente luminoso com luzes LED e pelo volante desportivo multifunções Plus forrado a pele com cruise control.

A qualidade de condução é ainda assegurada pelos bancos desportivos para o condutor e o acompanhante, e pelo sistema de ar condicionado de duas vias.

Esta variante conta igualmente com o virtual cockpit digital da Audi, e com um ecrã táctil de infoentretenimento compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Através do Audi Smartphone Interface, é possível aceder às aplicações pessoais do telemóvel, como mapas, leitores de música, mensagens e chamadas.

O telemóvel pode ainda ser carregado por indução através do Audi Phone Box Light, localizado no apoio de braço central.

A estas novidades juntam-se também os sensores de estacionamento traseiro que facilitam que simplificam as manobras.

O Special Edition do Audi Q2 30 TFSI Advanced é proposto com o bloco a gasolina de 1.0 litros e três cilindros.

Os 110 cv e 200 Nm que debita são passados às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis relações.

Com uma velocidade de ponta de 197 km/hora, bastam-lhe 11,2 segundos para fazer os zero aos 100 km/hora.

O consumo combinado ronda os 5,8 litros por cada 100 quilómetros e as emissões de dióxido de carbono atingem os 132 g/km segundo o ciclo WLTP.

O crossover é proposto a partir de 36.344 euros, já com taxas e impostos incluídos, e está disponível para entrega imediata.

