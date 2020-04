Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro. Aí está a Audi A6 híbrida "plug-in"!

A Audi continua o seu plano de electrificação e acaba de lançar mais um modelo híbrido plug-in, o quarto. Denominada Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, esta versão recorre a um motor 2.0 TFSI de quatro cilindros com 252 cv e 370 Nm e a um propulsor eléctrico com 105 kW - o equivalente a 143 cv - e 350 Nm.

Contas feitas, esta variante híbrida da carrinha A6 Avant produz uma potência combinada de 367 cv e um binário máximo combinado de 500 Nm. Estes números são suficientes para que a Audi A6 Avant híbrida plug-in chegue aos 250 km/h de velocidade máxima e precise de apenas 5,7 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h.

O motor eléctrico faz equipa com uma bateria de 14,1 kWh de potência que pode ser carregada em apenas 2,5 horas com recurso a um posto de 7,4 kWh. A autonomia eléctrica está fixada nos 51 quilómetros, sendo que neste modo a velocidade máxima fica limitada aos 135 km/h.

Disponível com três modos de condução - EV (100% eléctrico), Hybrid (dois motores) e Battery Hold (motor eléctrico não é usado para manter a bateria carregada), a variante híbrida da carrinha A6 Avant anuncia um consumo médio entre os 1,9 e os 2,1 l/100 km - em função do tamanho das jantes, dos pneus e dos opcionais - e emissões de CO2 entre as 44 e as 48 g/km.

Quanto à imagem, pouco ou nada mudou face a uma Audi A6 Avant convencional (leia-se "com motor a combustão). A única diferença mais notória faz-se sentir ao nível da bagageira, cuja capacidade passou dos 565 litros para os 405 litros. A culpa é precisamente do "pack" de baterias, que surge instalado na mala.

Ainda não se sabe quanto a Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro vai custar no nosso país, mas a marca dos quatro anéis já anunciou que os preços na Alemanha arrancam nos 71.940 euros.