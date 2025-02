Audi A5 mais dinâmico do que nunca; Avant TDI S line já foi testada

Inovação e sustentabilidade apoiado num visual premium são os trunfos do novo Audi A5 na apresentação nacional feita sexta-feira na Ericeira.

Proposto como berlina Sportback e carrinha Avant, ambas exibem sem pudor a filosofia e a essência desportiva imprimida pela marca dos quatro anéis nos seus modelos.

A sustentá-los estão motores de combustão interna com electrificações, com as variantes S a darem um toque de emoção a toda a gama, já com preços definidos e encomendas abertas.

Ponta de lança dinâmico

O A5 mantém-se como um dos pontas de lança da oferta automóvel da Audi, assumindo os pergaminhos do A4 de que descende nesta nova geração.

Quer o Sportback, quer o Avant assentes na Plataforma Premium de Combustão (PPC) crescem em comprimento e largura relativamente, sendo ambos reforçados com o alargamento do equipamento de série.

As linhas musculadas que os definem mostram todo o seu dinamismo ao primeiro olhar, logo patente na grelha Singleframe mais baixa e ampla, ladeada pelas ópticas com tecnologia LED de última geração.

A traseira distingue-se pelos farolins, que podem ser OLED, unidos por uma faixa luminosa em LED, com o conjunto a assentar em jantes de liga leve com 17 a 20 polegadas.

Uma certeza é que o desenho imprimido realça as suas dimensões generosas deste modelo, com a berlina a estender-se por 4,83 de comprimento por 1,86 de largura, com a altura a firmar-se nos 1,44 metros.

A carrinha diferencia-se pelos dois centímetros que tem a mais de altura, sendo obviamente distinto o arranjo da traseira mas sem perder o fulgor desportivo..

Interior premium como se quer

O interior desenhado segundo o conceito Digital Stage agrupa ecrãs OLED curvos, com o cockpit virtual para a instrumentação a ter 11,9 polegadas, e o ecrã para o infoentretenimento, já com ChatGPT, a ter 14,5 polegadas.

Opcionalmente, o acompanhante à frente tem direito a um ecrã dedicado de 10,9 polegadas, mas de realçar é a nova arquitectura do habitáculo, a criar uma generosa sensação de espaço para os cinco ocupantes.

O visor head-up de realidade aumentada também evoluiu, permitindo agora controlar algumas das funções do carro e do sistema multimédia.

Entre os assistentes à condução pode contar-se com um programador de velocidade activo com manutenção de faixa, combinado com uma cartografia de alta resolução alojada na "nuvem".

Chassis bem afinado

Se os equipamentos a bordo e a qualidade dos acabamentos não descuram a visão premium da insígnia germânica em ambas as propostas, essa ideia reflecte-se igualmente na mecânica.

Com um chassis afinado a preceito, reforçado pelas melhorias introduzidas na suspensão e na direcção, o comportamento na estrada apresenta-se como tipicamente Audi.

A condução já por si precisa e previsível, ganha novo dinamismo com a suspensão desportiva S, de série no S5, sendo opcional o controlo electrónico dos amortecedores; ambas rebaixam a carroçaria em 20 milímetros.

Aposta no diesel micro híbrido

A gama nacional do Audi A5 e A5 Avant arranca com o bloco turbo TFSI de 2.0 litros de 150 cv e 280 Nm passados às rodas dianteiras através duma caixa automática S tronic de dupla embraiagem com sete relações.

A mesma transmissão equipa as versões diesel 2.0 TDI micro híbridas de 204 cv e 400 Nm, divididas pela tracção dianteira e pelo quattro integral, a que se somam 24 cv e 230 Nm nas acelerações.

O topo de gama é assumido pela linha S5, também com tecnologia mild hybrid de 48 volts, mas com o bloco V6 TFSI de 3.0 litros a passar às quatro rodas 367 cv e 550 Nm através da transmissão S tronic.

Avant "apaixonada" pelas curvas

A apresentação feita na Ericeira incluiu um teste bem dinâmico com o Audi A5 Avant 2.0 TDI com o acabamento S line, com a auto-estrada deixada de parte para reflectir a dinâmica da carrinha numa nacional bem complexa.

Com uma direcção muito directa e uma suspensão rija para colar ao piso mas sem descurar o conforto a bordo, os 204 cv e 400 Nm a diesel passados às rodas dianteiras mostraram-se bem suficientes para as exigências.

Refira-se ainda os 24 cv e 230 Nm suplementares dados pelo sistema MHEV Plus nas acelerações para tornar a condução ainda mais emotiva mas sem entrar no exagero dado por um puro desportivo.

Saúda-se o equilíbrio acertado entre dirigibilidade e conforto, com a direcção progressiva a definir trajectórias precisas neste percurso bem sinuoso.

Para tal contribui o chassis Sport rebaixado na variante ensaiada, mesmo se se agradecesse um pouco mais de capacidade de resposta do eixo dianteiro nas curvas fechadas para evitar tocar no pedal do travão.

Para quem está "farto" dos SUV pelas limitações que impõem fora da auto-estrada, esta A5 Avant S Line é mesmo uma diversão, sendo também ideal para viagens mais longas graças ao nível de conforto de condução.

Versão Potência / Binário Preço A5 Sportback 2.0 TFSI 150 cv / 280 Nm Desde 46.050 euros A5 Avant 2.0 TFSI 150 cv / 280 Nm Desde 48.000 euros A5 Sportback 2.0 TDI MHEV Plus 204 + 24 cv / 400 Nm Desde 57.865 euros A5 Avant 2.0 TDI MHEV Plus 204 + 24 cv / 400 Nm Desde 59.302 euros A5 Sportback 2.0 TDI quattro MHEV Plus 204 + 24 cv / 400 Nm Desde 60.965 euros A5 Avant 2.0 TDI quattro MHEV Plus 204 + 24 cv / 400 Nm Desde 62.802 euros S5 Sportback 3.0 TFSI quattro MHEV Plus 367 + 24 cv / 550 Nm Desde 94.300 euros S5 Avant 3.0 TFSI quattro MHEV Plus 367 + 24 cv / 550 Nm Desde 96.250 euros

