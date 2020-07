Depois de mais de 50 mil unidades vendidas em Portugal nos últimos 24 anos, o Audi A3 já entrou na sua quarta geração e já pode ser comprado no nosso país, com preços a começar nos 28.631 euros.

Visto como o modelo que deu início à revolução dos pequenos familiares premium, o A3 Sportback promete continuar a dar luta num segmento cada mais competitivo.

No nosso país o novo Audi A3 Sportback apresenta-se, desde a altura do lançamento, com duas motorizações a gasolina e uma Diesel, com as propostas mais desportivas - S e RS - a chegarem mais tarde. A estreia comercial das versões electrificadas, onde se irá inserir o sistema semi-híbrido que já testámos no novo SEAT Leon, também será feita daqui a uns meses, com estas propostas a assumirem um lugar de destaque na gama do novo A3.

Audi A3 Sportback já está à venda em Portugal. Saiba os preços

Do lado dos blocos a gasolina temos o 30 TFSI, um motor de 1.0 litro com três cilindros que produz 110 cv e o 35 TFSI, quatro cilindros com 1.5 litros que debita 190 cv. Já a oferta Diesel assenta exclusivamente no motor 2.0 de quatro cilindros, que pode ter 116 ou 150 cv.

Construído sob a plataforma MQB, a mesma que serve de base ao Volkswagen Golf e ao SEAT Leon, o novo A3 Sportback chega com competências renovadas no que toca à digitalização, conectividade e assistências à condução.

Os faróis LED são um equipamento de série em todas as versões, tal como o painel de instrumentos digital, que opcionalmente pode ser um Virtual Cockpit de 12,3’’. Ao centro, destaca-se o ar-condicionado automático, que conta com um painel digital próprio, e o ecrã MMI de 10,1 polegadas, que reúne todas as funcionalidades de navegação e multimédia.

Mas tal como manda a tradição, o A3 não só manteve o espírito desportivo como o viu reforçado. As versões S Line contam com uma suspensão desportiva de série, que reduz a altura ao solo em 15 mm e deixa o A3 mais preciso em curva.

Para Ricardo Tomaz, responsável pela comunicação da Audi no nosso país, a evolução em termos de tecnologia e design é notória face à geração anterior, ainda que isso não tenha sido reflectido no preço, que se mantiveram quase inalterados.

Gama tem quatro níveis de equipamento

O nível de equipamento Base marca a entrada de gama do novo A3, que conta de série com os elementos acima mencionados, aos quais ainda se junta o volante desportivo multifunções plus, com 3 raios.

Logo acima surge o nível de equipamento Design Selection, que já acrescenta estofos em tecido/couro sintético com costuras em cor contrastante, sistema de iluminação ambiente personalizável, apontamentos em alumínio no habitáculo e apoio de braço central dianteiro.

O nível S Line, tal como sempre acontece, terá um tom vincadamente mais desportivo, graças a elementos como os bancos dianteiros desportivos com apoio de cabeça integrado, estofos em couro sintético com costuras em contraste e logo "S" gravado, superfícies em alumínio escovado, pedais em aço inoxidável, volante desportivo com o logo "S" embutido.

Por fim, o nível Edition One assinala o lançamento do novo A3 Sportback e apresenta-se com um foco especial na estética, com uma imagem mais agressiva e com jantes de maiores dimensões.

Veja abaixo a tabela de preços completa do novo Audi A3 Sportback em Portugal:



GASOLINA

30 TFSI – 110 cv – 28.631,88 euros

30 TFSI Advanced – 110 cv – 29.943,24 euros

30 TFSI S Line – 110 cv – 31.065,50 euros

35 TFSI S tronic – 150 cv – 35.938,84 euros

35 TFSI S tronic S Line – 150 cv – 37.062,96 euros

DIESEL

30 TDI Base – 116 cv – 32.558,16 euros

30 TDI Advanced – 116 cv – 33.914,47 euros

30 TDI S Line – 116 cv – 35.021,39 euros

35 TDI S tronic Base – 150 cv – 40.869,95 euros

35 TDI S tronic Advanced – 150 cv – 42.485,12 euros

35 TDI S tronic S line – 150 cv – 43.467,14 euros