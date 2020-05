Atenção, vem aí um Ford Puma ST com 200 cv

Num pequeno filme publicado nas redes sociais, a Ford "levantou o véu" ao seu novo modelo "ST", que será o Puma ST.

Com apresentação marcada para este ano (ainda não sabemos quando), e a avaliar por este pequeno vídeo, podemos esperar um "hot SUV" de imagem agressiva. Sem mostrar quase nada, este "teaser" revela a grelha com assinatura ST, os faróis LED, o desenho das jantes, o volante, os bancos desportivos Recaro e até o "rugido" do motor.

Tendo em conta a proximidade com o Fiesta, será de esperar que este Puma ST "roube" a mecânica - tão elogiada - do Fiesta ST, equipando assim um bloco de três cilindros em linha com 1.5 litros que produz 200 cv e 290 Nm de binário máximo.

Dada a maior volumetria, não é expectável que o Puma ST cumpra o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h nos mesmos 6,5 segundos do Fiesta ST, mas é de esperar que as prestações deste SUV compacto melhorem significativamente.

Ainda não há qualquer indicação acerca da data de apresentação deste modelo, mas sabe-se que a marca da oval azul o vai fazer ainda este ano.