Apontado aos baixos consumos: MG ZS Hybrid+ chega em Setembro

Há um novo SUV electrificado que promete abalar os rivais do ramo: chama-se MG ZS Hybrid+ e tem no conforto tecnológico e, principalmente, nos consumos os principais trunfos.

Espaçoso quanto baste, como se quer num familiar com estas características, oferece um equipamento de série de bom nível desde o acabamento Comfort que dá entrada à gama.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, a nova proposta abre as reservas já em Setembro quando começar a chegar aos concessionários.

Estética consensual

Não será apenas pelo estilo que a segunda geração do MG ZS irá distinguir-se na estrada, ao apresentar-se com um visual muito consensual.

Com 4,43 metros de comprimento e 2,61 metros a separar ambos os eixos, o SUV assume uma dianteira bem personalizada, à conta da generosa grelha ladeada pelas entradas de ar verticais.

O topo está decorado com unidades ópticas refinadas a realçar um capô nervurado, em perfeita ligação com as laterais bem esculpidas a exibirem uma linha de cintura elevada.

Atrás assinala-se o difusor a integrar as saídas de escape sob a porta da bagageira, com 443 litros de capacidade, e a nova assinatura luminosa nos farolins mais afilados.

O interior mostra um progresso estético assinalável, com a instrumentação de sete polegadas e o ecrã multimédia de 12,3 polegadas bem integrado no tabliê.

Modo eléctrico privilegiado

Na génese deste SUV está a mesma plataforma em que é montado o MG3 Hybrid+, assim como a mesma solução motriz.

O bloco de 1.5 litros com 102 cv combina-se com um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) para uns globais 194 cv e 415 Nm passados às rodas dianteiras através duma caixa automática de três relações.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 8,7 segundos, a bateria de 1,83 kWh permite um consumo combinado em redor dos cinco litros por cada centena de quilómetros.

Notável é a capacidade de acelerar até aos 100 km/hora em modo eléctrico, uma "façanha" difícil de atingir pelos rivais totalmente híbridos do momento.

Dois níveis de acabamento

O MG ZS Hybrid+ é proposto nos acabamentos Comfort e Luxury, com o primeiro a comportar ópticas Full LED à frente e atrás, navegação e serviços conectados, e sensores de estacionamento e câmara traseiros.

Ao acabamento topo de gama somam-se jantes em liga leve de 18 polegadas, estofos em pele sintética, câmara a 360 graus, e volante e bancos dianteiros aquecidos, com o do condutor a ter ajuste eléctrico.

O MG Pilot engloba os assistentes de condução mais comuns, como o controlo activo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, detecção de veículos em ângulo morto e alerta de trânsito cruzado.

Mais pormenores serão conhecidos em Setembro, a começar pelos preços, quando o novo SUV chegar aos concessionários nacionais.

