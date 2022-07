AMG faz 55 anos e Mercedes GLE ganha série especial '55 Edition'

A linha GLE da Mercedes-AMG vai contar com uma edição muito limitada para celebrar os 55 anos da insígnia desportiva de Affalterbach, e já estão definidos os preços para cada uma das versões.

Baptizada 55 Edition, como não poderia deixar de ser, as variantes SUV e coupé de alto desempenho têm uma gama de detalhes e equipamentos exclusivos a equipá-los.

A pintura metalizada em preto obsidiano ou em branco diamante brilhante Manufaktur, assim como as películas decorativas especiais e as jantes forjadas AMG de 22 polegadas são apenas alguns dos destaques.

Somam-se ainda revestimentos específicos em preto carbono mate para realçarem os acabamentos interiores exclusivos.

Qualquer modelo desta série especial de aniversário pode ser encomendado a partir desta quinta-feira até ao último dia de 2022.

Ainda mais exclusivo

A carroçaria do Mercedes-AMG GLE '55 Edition', nas variantes SUV e coupé, destaca-se de imediato pela película especial com as inscrições da insígnia desportiva.

Outros contrastes compreendem as jantes forjadas AMG com raios cruzados de 22 polegadas, pintadas em cinza tantalum mate e com os aros brilhante.



A atenção ao detalhe está reflectida nos centros das jantes, com o logótipo da série de aniversário rematado por uma coroa de louros.

A adopção do pacote especial Night AMG reforça ainda mais a estética exterior, já de si agressiva, com acabamentos em preto brilhante de elevado contraste com a cor da pintura seleccionada

O preto brilhante é aplicado à frente no divisor e no friso do pára-choques AMG, assim como nos retrovisores laterais, e nos frisos das portas e do pára-choques traseiro.

O conjunto é rematado pelo vidro térmico escurecido atrás do pilar B e pelo cromado preto das ponteiras duplas de escape. Já o interior da tampa do depósito de combustível é em cromado prateado com o logótipo AMG.



Muita raça a bordo

O interior caracteriza-se pelo contraste entre o preto e o vermelho, com esta última cor a reflectir o símbolo iluminado da insígnia desportiva nos revestimentos das embaladeiras das portas.

O vermelho também está presente nos pespontos dos tapetes AMG em preto, e no logótipo da edição especial os 55 anos.

O volante AMG Performance, revestido a microfibra Dinamica com os símbolos AMG e 55, e os bancos AMG em pele nappa de dois tons, reforçam a exclusividade da linha desportiva.

Os revestimentos dos painéis das portas e da consola central também combinam aquelas cores, que são de série no GLE 63 S 4MATIC+ e opcional no GLE 53 4MATIC+.

O apoio de braços na consola central é realçado com uma gravação AMG em relevo, e os acabamentos interiores em preto carbono mate.

Aos preços definidos para a gama "convencional" do Mercedes-AMG GLE são acrescidos os valores da tabela abaixo da edição especial.

Versão Preço GLE 53 4MATIC+ 13.550 euros GLE 63 S 4MATIC+ 8.650 euros GLE 53 4MATIC+ Coupé 13.050 euros GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 5.000 euros

