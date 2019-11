Alfa Romeo renovou Giulia e Stelvio: consegue encontrar as diferenças?

Os Alfa Romeo Giulia e Stelvio, disponíveis no mercado desde 2016 e 2017, respectivamente, acabam de sofrer as actuais actualizações de meio ciclo. Porém, e ao contrário do que por norma acontece, a marca de Arese optou por manter a estética inalterada e por reforçar a aposta tecnológica.

Tal como a própria fabricante transalpina revela, as alterações a estes dois modelos traduzem-se em três níveis: tecnologia, conectividade e condução autónoma.

Tecnologia

Uma das grandes novidades passa pelo novo sistema de info-entretenimento, que viu todos os gârafismos actualizados. Ainda assim o ecrã táctil central continua a medir 8,8 polegadas.

Também o painel de instrumentos foi renovado, com estes dois modelos a contarem agora com um ecrã TFT de sete polegadas no centro do painel de instrumentos, entre dois mostradores analógicos circulares.

A Alfa Romeo apostou nas melhorias ao nível da conectividade e equipou estes dois modelos com o sistema "Alfa Connected Services" que oferece serviços como o "My Theft Assistance", que avisa o proprietário em caso de roubo, o "My Wi-Fi", que permite partilhar a ligação à internet com mais dispositivos a bordo e o "MyCar", que garante a possibilidade de manter o controlo sobre vários parâmetros do automóvel.

Condução autónoma

Neste capítulo, a aposta da Alfa Romeo passou pelo reforço dos ADAS, os Sistemas Avançados de Assistência à Condução. Quer o Stelvio quer o Giulia oferecem condução autónoma de nível 2 e contam com sistemas como assistente de permanência em faixa, monitorização dos ângulos mortos, "Cruise control" adaptativo, reconhecimento de sinais de trânsito e assistente à atenção do condutor.

Interior mudou… mas pouco

Se a imagem exterior permaneceu igual, a do interior recebeu actualizações mínimas. A consola central foi redesenhada, de forma a reforçar a qualidade "premium" deste modelo, e o volante de recorte desportivo também foi actualizado, ainda que as enormes (e confortáveis!) patilhas em alumínio não tenham sofrido mudanças.

Quando chegam?

Os renovados Alfa Romeo Giulia e Stelvio vão chegar ao mercado nacional logo no início do próximo ano, mas por enquanto ainda não são conhecidos os preços para o nosso país.