Alfa Romeo Milano em testes finais confirma data de estreia

O novíssimo Milano da Alfa Romeo está em velocidade de cruzeiro no centro de testes de Balocco antes de ser apresentado oficialmente a 10 de Abril em Milão.

O crossover está na fase final de validação do seu desenvolvimento, sob a orientação da equipa técnica que criou projectos como os 4C e 8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sem esquecer os Giulia GTA e 33 Stradale.

O Milano, que marca a entrada definitiva da insígnia italiana na electrificação total, está a ser afinado de acordo com os últimos ensaios naquele circuito.

A atenção dos engenheiros está agora focada em intervenções específicas e orientadas ao nível da suspensão.

A dinâmica de condução baseia-se numa geometria de direcção directa e precisa, para garantir curvas rápidas com um alto nível de aderência ao alcatrão.

À frente do projecto está Stefano Cereda, que trabalhou no desenvolvimento dos motores diesel do Giulia e do Stelvio, e do sistema motriz Plug-In Hybrid do Tonale.

O desenvolvimento técnico é liderado por Luigi Domenichelli, responsável por integrar e validar todos os subsistemas do crossover ao nível do desempenho, fiabilidade e conforto.

Prometido para o Alfa Romeo Milano estão características "fiéis a ADN desportivo da marca" com um sistema motriz eléctrico de alto desempenho.

Ao seu lado estará uma versão mais "dócil", apoiada no conhecido propulsor eléctrico de 156 cv e na bateria de 54 kWh do grupo Stellantis.

A gama deverá ser completada pela variante a gasolina com um bloco turbo de 1.2 litros de 136 cv com tecnologia micro-híbrida de 48 volts.

