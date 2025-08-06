Ainda mais poderoso: Leapmotor dá 585 cv ao C10 AWD

Os primeiros passos no mercado nacional ainda estão a ser tímidos mas a Leapmotor promete alterar por completo essa postura antes do final deste ano com o lançamento duma nova e mais poderosa variante 100% eléctrica do C10.

Com estreia europeia apenas para Outubro no salão automóvel de Zurique, o SUV ganha uma postura ainda mais dinâmica à conta da tracção integral conseguida pelos dois propulsores montados nos dois eixos.

"O novo C10 AWD foi projectado para condutores que valorizam potência, versatilidade e controlo inteligente" explica a insígnia chinesa da Stellantis… e poucas dúvidas se colocam face aos explosivos 585 cv passados às quatro rodas.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é conseguida em apenas quatro segundos mas, mais importante é a montagem duma bateria LFP de 81,9 kWh com arquitectura eléctrica de 800 volts.

Tal solução permite carregá-la de 30 a 80% da capacidade em 22 minutos mas sem que tenha sido indicada a potência máxima em corrente contínua.

A Leapmotor sublinha apenas que, mesmo em ambientes frios, o sistema oferece um excelente desempenho de carregamento sem a necessidade de pré-aquecimento.

Com 4,74 metros de comprimento, e 2,83 de distância entre eixos, os 435 litros que a bagageira tem de capacidade e a modularidade do espaço a bordo dão ao C10 os argumentos próprios dum SUV apontado às famílias.

Sobre o tabliê está um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um ecrã multimédia de 12,8, com o segundo visor de 10,25 polegadas a deixar o acompanhante ver vídeos ou iniciar uma sessão de karaoke.

Com acabamentos e tecnologias de conforto próprios dum premium, comporta até 23 funções de assistência ao condutor, incluindo a condução semi-autónoma de nível 3.

