Aí está o Nivus, o novo SUV coupé da Volkswagen

O futuro SUV compacto da Volkswagen vai chamar-se Nivus e será bastante mais "premium" do que o seu irmão mais novo, o T-Cross.

Revelado com uma forte camuflagem vermelha e preta, o Nivus ainda mantém escondidas grande parte das suas formas. Todavia, já revela alguns elementos interessantes ao nível do desenho, bastante diferente das propostas actuais da marca de Wolfsburgo.

Na dianteira, se assumir-mos o T-Cross como base de comparação, percebemos que o Nivus apresenta uma grelha mais larga e melhor integrada com os faróis dianteiros, que contam com tecnologia LED e com uma luz diurna em forma de "C".

De perfil, é fácil perceber que a linha do tejadilho cai bastante na secção posterior, conseguindo assim uma imagem coupé. E se pensarmos bem, rapidamente notamos que a Volkswagen não tem nenhum modelo que a represente no segmento dos SUV coupé, onde ainda recentemente entrou o "primo" Audi Q3 Sportback, pelo que esta abordagem faz todo o sentido.

De destacar apenas os pára-choques mais elaborados, bastante bem integrados com o resto da carroçaria, e as jantes de 17 polegadas, que certamente poderão crescer para os clientes que quiserem gastar uns euros extra.

Com capacidade para cinco ocupantes, o Volkswagen Nivus vai apresentar-se com uma bagageira de 415 litros, menos 40 litros que o "irmão" T-Cross, culpa da linha de tejadilho mais baixa.

Montado sob a plataforma MQB A0 - a mesma do Polo e do T-Cross - do Grupo VW, já se sabe que o Nivus vai contar, pelo menos, com um motor 1.0 TSI de três cilindros com 128 cv e 200 Nm, associado a uma caixa automática de seis velocidades.

Numa fase inicial o Nivus será fabricado no Brasil, mas rumores sugerem que mais tarde, ao longo de 2021, poderá ser fabricado na unidade de Labanden, Navarra (Espanha), e vendido na Europa.