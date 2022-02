Ágil e dinâmico: condução mais exclusiva para o Porsche Macan T

É um dos modelos mais vendidos da Porsche e ganhou agora uma nova variante baptizada como Macan T.





Mecânica actualizada

Segunda actualização do crossover, diferencia-se do modelo original pelos novos detalhes estéticos e pela actualização de equipamentos.

O chassis do Porsche Macan T ganhou uma nova afinação com o pacote Sport Chrono, para suportar os 265 cv e 400 Nm debitados pelo motor de 2.0 litros e quatro cilindros.

Potência e binário são passados ao solo pela caixa automática PDK de sete relações, aliado ao sistema PTM de tracção integral.

Situado a seguir ao Macan tradicional, a nova proposta viu o peso do motor reduzir-se em quase 59 quilos face ao V6 biturbo que equipa as variantes S e GTS.

Esta alteração permitiu ao crossover reforçar a sua agilidade, e sempre com o motor a responder às solicitações do acelerador.

A ajudar a esse dinamismo está a instalação de molas helicoidais na suspensão PASM com amortecimento variável, que reduziram em 15 mm a distância ao solo.

O estabilizador dianteiro é mais rígido, e o controlo de tracção PTM foi especialmente configurado para o eixo traseiro, para acelerar em curva de forma mais assertiva.

Se se substituírem as molas helicoidais de série por pneumáticas adaptativas, a altura ao solo pode ser reduzida em mais 10 mm.



Opcional é ainda o diferencial activo PTV Plus com vectorização de binário, com adaptações específicas para um desempenho ainda mais emocionante.

Aliás, os números são apetecíveis: 6,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 232 km/hora.

Mais detalhes visuais

Embora em tudo igual aos seus "irmãos" na sua forma, o Porsche Macan T tem pormenores distintos.



Destacam-se as cores contrastantes nos frisos dianteiro e laterais, assim como nos retrovisores exteriores e na asa traseira, sem esquecer o logótipo específico atrás.



As jantes em liga leve de 20 polegadas, que são as mesmas do Macan S, têm acabamento em titânio escuro. Já as molduras das janelas e as ponteiras dos quatro escapes são em preto brilhante.

Abertas as portas, são os bancos desportivos em pele preta, aquecidos e com regulação eléctrica que mais se distinguem, com os pespontos dos estofos a serem prateados.

O volante desportivo GT aquecido e o cronómetro Sport Chrono são de série, assim como as soleiras das portas em alumínio preto com o logótipo Macan T.

Já disponível para encomenda no nosso país, o Porsche Macan T é proposto a partir de 87.922 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?