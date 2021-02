Ama o 'off-road' radical ? Balleydier 4x4 é a solução ideal para si!

Vontade de ter um Dacia Duster que o leve até ao Pólo Norte ou, mais perto, que o ajude a escalar uma serra da Estrela cheia de neve?

Já existe a solução ideal para si: uma pick-up Duster com lagartas triangulares que promete ser a arma definitiva para transformar terrenos extremos numa caminhada tranquila.

E pode ser sua por menos de 40 mil euros mas não vale a pena ir a um concessionário da marca porque estes exemplares são importados e preparados pela francesa Balleydier.

A ideia nem sequer é original porque a ideia tem sido aplicada em vários SUV da insígnia romena.

Contudo, esta parece ser a primeira vez que acontece com a variante de "caixa aberta", transformada na Roménia por preparadores locais com a devida autorização da marca.

A pick-up Duster convencional é proposta em território francês unicamente com o bloco diesel 1.5 Blue dCi de 115 cv com tracção às quatro rodas.

O acabamento Comfort oferece ar condicionado manual, cruise control e faróis de nevoeiro, à semelhança do SUV tradicional.

A preparadora já encomendou 100 unidades do país dos Balcãs, com as primeiras já em fase de homologação em França, para serem vendidas entre os 20 mil e os 22.000 euros.

Claro que se quiser comprar a versão especial Balleydier 4x4 com lagartas, terá de desembolsar mais 12 mil euros sem contar com impostos.

Apenas uma chamada de atenção: não poderá circular a mais de 60 km/hora com este "fora de estrada" muito especial.

