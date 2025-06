Ainda o SU7 está a fazer as delícias dos adeptos de berlinas desportivas com potências desmesuradas e já a Xiaomi avança com novo exemplo mas agora apontado a quem prefere SUVs em formato coupé mais dinâmicos.

Adepto dos SUV coupés poderosos? O Xiaomi YU7 não vai desiludi-lo

A sensação que o YU7 despertou desde que foi anunciado ganhou novo impulso com a estreia oficial nesta semana: a fabricante de telemóveis assegura o registo de 289 mil pedidos em apenas uma hora após o lançamento online do seu segundo modelo automóvel.

Nada que surpreenda, já que o SUV é proposto por um preço de entrada em redor dos 30 mil euros… mas só para o mercado chinês, já que ainda não há confirmação para a sua chegada à Europa.

Elegância desportiva

Com os seus cinco metros de comprimento por dois de largura e 1,65 metros de altura, o Xiaomi YU7 tem todos os ingredientes para agradar, fruto das suas linhas elegantes que confirmam um coeficiente aerodinâmico de 0,245.

uma generosa distância de três metros entre os dois eixos, este SUV de cinco metros de comprimento por dois de largura e 1,60 de altura oferece um espaço interior confortável para cinco ocupantes.

Sem abdicar do espaço (três metros a separar os dois eixos) e do luxo, a tecnologia que recheia o habitáculo está patente no novíssimo HyperVision, de série logo na entrada da gama, composto por uma faixa de três ecrãs LED sob o pára-brisas com 1,1 metros de largura.

Até 685 km de autonomia

A Xiaomi anunciou três variantes para o YU7, sempre alimentadas pelo HyperEngine V6s Plus, que tem nas máximas 22 mil rotações por minuto um dos seus destaques.

A entrada na gama faz-se com o Standard, com os 235 kW (320 cv) passados às rodas traseiras a permitirem uma "corrida" em 5,88 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria LFP de 96,3 kWh a "prometer" uma autonomia até 685 quilómetros

Já o Pro equipa dois motores a assegurarem a tracção integral, com os 365 kW (496 cv) a acelerarem em 4,27 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a mesma bateria a baixar a autonomia para 630 quilómetros.

Já os 508 kW (692 cv) passados às quatro rodas no topo de gama Max levam-no em 3,23 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta que ultrapassa os 250 km/hora, quando os dois anteriores "só" chegam aos 240 km/hora.

A autonomia roça os 650 quilómetros, com os carregamentos de dez a 80% nos três exemplos a fazerem-se em 12 minutos graças à arquitetura electrica de 800 volts da plataforma em que o YU7 é construído.

A única incógnita é saber se o SUV coupé será expandido para mercados como o europeu mas essa confirmação só deverá acontecer no próximo ano.

