Como é que se celebram 130 anos de história no mundo automóvel? Para a ABT Sportsline, nada melhor do que estrear um bólide superlativo em potência e desempenho.

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

Depois do RS6-LE 800, a preparadora germânica celebra a data com o ABT RS3 630 numa "tiragem" limitada a somente 30 exemplares.

Especial como este desportivo quer ser, a actualização ABT Power R levou ao extremo o pentacilíndrico TFSI de 2.5 litros, para debitar uns "brutos" 630 cv e 700 Nm contra os 400 cv e 500 Nm da versão original.

"Mexidas" brutas no motor…

Aqueles números só foram possíveis com a montagem dum turbo e dum intercooler específicos, acompanhados das respectivas modificações no bloco do motor e reconfiguração da unidade de controlo,

Os ganhos de potência e binário foram ainda reforçados com a adição dum sistema IWI de injecção indirecta de água e etanol no conduto de admissão, para melhor arrefecer os cilindros e aumentar a eficiência.

Mantêm-se de origem a transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações, activável através das patilhas no volante, assim como a tracção integral quattro.

… para violentas acelerações…

A ABT Sportsline avança para o RS3 630 uma velocidade de ponta de 300 km/hora mas não indicou quanto tempo demora a "correr" dos zero aos 100 km/hora.

ABT RS3 630 passa a modo ''extremo'' com mais de 600 cv

A título de curiosidade, o RS 3 Competition Limited demora 3,8 segundos a cumprir essa meta, para 290 km/hora de velocidade máxima.

Para garantir o controlo preciso, a preparadora equipou a sua "joia" com uma suspensão coilover regulável em altura e com ajustes de compressão e retorno, e novas barras estabilizadoras à frente e atrás;

Só o sistema de travagem não foi modificado, o que significa que foram mantidos os discos carbono-cerâmicos daquela série especial.

… com visual a condizer!

Sendo uma edição celebrativa, o ABT RS3 630 apresenta-se com um acabamento exclusivo patente no divisor dianteiro e na inserção traseira em preto brilhante, sem esquecer as saídas duplas de escape com 95 mm de diâmetro.

A completar o conjunto estão as jantes ABT High Performance HR20 de 20 polegadas, forjadas em liga leve, pintadas num exuberante dourado acetinado.

O emblema comemorativo bordado no apoio de braços da consola central ressalta ao olhar num habitáculo que exibe estofos e revestimentos exclusivos, assim como os tapetes e as soleiras das portas, sem esquecer a placa numerada do exemplar.

Com uma produção limitada a 30 unidades, o ABT RS3 630 é proposto na Alemanha como um pacote evolutivo do actual Audi RS3 com um custo de 58 mil euros, a que se somam mais 9.500 euros para a instalação e a certificação TÜV.

Texto: P.R.S.

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