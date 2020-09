A apresentação oficial será apenas na próxima quarta-feira mas a Volkswagen avançou já com um novo vídeo do ID.4.





Volkswagen ID.4 revela capacidades de carregamento rápido

Em causa estão as capacidades de carregamento rápido do novo SUV 100% eléctrico da marca, que poderá ser encomendado a partir de 24 de Setembro.





Como as imagens revelam, trata-se ainda do protótipo de pré-produção do modelo que se irá apresentar com uma autonomia eléctrica em redor dos 500 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Embora seja possível apreciar as linhas gerais do Volkswagen ID.4, há ainda alguns detalhes da carroçaria que estão camuflados.

Não há qualquer imagem do interior do SUV, embora um vídeo recente da marca tenha confirmado que o habitáculo será em tudo semelhante ao do Volkswagen ID.3, incluindo um painel de instrumentos digital e uma ecrã táctil central para o sistema de infoentretenimento.

Para a Europa, o ID.4 será proposto, numa primeira fase, com um motor eléctrico capaz de desenvolver 204 cv de potência e 309 Nm de binário.

Seguir-se-á mais tarde uma versão com quatro rodas motrizes impulsionadas por dois propulsores eléctricos, com 306 cv e 450 Nm.

"O Volkswagen ID.4 marca o início da implementação global de nossa plataforma MEB, especialmente adaptada aos requisitos dos veículos eléctricos", afirmou esta quinta-feira Thomas Ulbrich, responsável pela área da mobilidade eléctrica do construtor germânico.

"Isso permitirá à Volkswagen expandir a sua vantagem competitiva através de de economias de escala crescentes e de sinergias na produção".

