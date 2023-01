Nada como celebrar os 75 anos da Porsche do que com uma edição única que presta tributo ao lendário 356.

Vision 357 celebra 75 anos da Porsche com tributo ao 356

O Vision 357 recupera, de maneira feliz, as linhas estilizadas do roadster nesta viagem ao passado.

Construído sobre a mesma plataforma do Porsche 718 Cayman GT4 RS, este exercício de estilo está longe de ser nostálgico.

Pelo contrário, o protótipo revela a evolução dos códigos estéticos que irão definir os futuros super desportivos da insígnia de Estugarda.

A aerodinâmica foi central no desenho do protótipo, a começar pelas jantes de 20 polegadas em magnésio, e pela linha arredondada do tejadilho.

A dianteira mantém-se clássica, saltando à vista o divisor de competição e os faróis redondos quase invisíveis.

O pára-brisas recupera a forma curva que distinguia o Porsche 356, com os pilares A pintados a preto.

A traseira, com os farolins escondidos, é marcada por um difusor massivo com duas saídas de escape redondas e uma grelha que evoca o clássico roadster.



Novidade é o uso de plástico reforçado com fibras naturais no divisor, nas saias laterais e no difusor, para reduzir o peso total do carro.

Os retrovisores com câmaras são muito planos enquanto os puxadores das portas estão escondidos nos vidros laterais.

"O protótipo é uma tentativa de combinar o passado, o presente e o futuro com coerência", explica Michael Mauer, vice-presidente da divisão de estilo da marca.

"Apresenta umas proporções que recordam o seu arquétipo histórico, e detalhes que visualizam as perspectivas para o futuro".



A alimentar o bólide está o mesmo bloco boxer de 4.0 litros e seis cilindros do 718 Cayman GT4 RS, com 500 cv de potência e 449 de binário máximos.

Infelizmente, sendo um projecto de estilo, o Porsche Vision 357 nunca chegar à linha de produção.

O protótipo está em destaque na exposição 75 Anos de Desportivos da Porsche, no fórum Drive do grupo Volkswagen em Berlim.

O evento abriu este fim de semana e estará patente ao público até 10 de Setembro.

